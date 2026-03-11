Βίκυ Παγιατάκη: Δάκρυσε για τον Γιώργο Μαρίνο – «Ήταν τόσο γοητευτικός, τον είχαν ερωτευτεί άντρες και γυναίκες»

Βίκυ Παγιατάκη και Γιώργος Μαρίνος υπήρξαν φίλοι για δεκαετίες. Η γνωστή αστρολόγος εμφανίστηκε συγκινημένη το πρωί της Τετάρτης (11-03-2026) στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega, λίγο μετά τη θλιβερή είδηση για τον θάνατο του σόουμαν. Είχε μόνο καλά λόγια να πει για εκείνον. Μόνο ευχάριστα να περιγράψει από τις συναντήσεις και την παρέα που έκαναν.

Όπως είπε η Βίκυ Παγιατάκη, με τη συναισθηματική φόρτιση να αποτυπώνεται στον τόνο της φωνής της, ο Γιώργος Μαρίνος ήταν δοτικός σαν άνθρωπος, ευαίσθητος και γοητευτικός. «Κατ’ αρχήν, τώρα το έμαθα και είμαι πάρα πολύ ταραγμένη, δεν πρόλαβα ούτε καν να… μαζέψω τα πράγματά μου. Ε, υπήρξε μια εποχή, όντως, έτσι είναι… Είχαμε έρθει πάρα πολύ κοντά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιώργος τότε ήταν στα κάτω του, αλλά πραγματικά μετά από την επαφή και όλο αυτό, άρχισε πάλι ξανά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Ε, έχω να πω ότι… ήταν απ’ τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που γνώρισα στη ζωή μου. Και δεν εννοώ μόνο… υλικά. Παρότι άλλοι θα πούν ότι όχι, δεν ήταν έτσι, για μένα ήταν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου. Πήρα πάρα πολλή αγάπη. Πήρα πράγματα πρωτόγνωρα», είπε η Βίκυ Παγιατάκη.

«Γνωριστήκαμε επαγγελματικά μέσω της Κατιάνας Μπαλανίκα και μετά “κολλήσαμε”. Κάποια στιγμή, ενώ ήξερα ότι ήταν διαφορετικός στις σεξουαλικές του επιλογές, είχε τη λεβεντιά που δεν είχαν πολλοί. Ήταν δύσκολες εποχές τότε, το ’85. Ήταν τόσο γοητευτικός, τον είχαν ερωτευτεί και άντρες και γυναίκες, χαρισματικός άνθρωπος», σημείωσε η αστρολόγος.

«Η πρώτη φωνή στον τηλεφωνητή μου κάθε πρωί στις 6:30 ήταν του Γιώργου. “Τι κάνεις;”, “Πώς ξύπνησες;” και τα λοιπά. Κάποια στιγμή μου λέει “εγώ θέλω να σου κάνω πρόταση γάμου”. Του λέω “πρώτον, εγώ δεν παντρεύομαι κανέναν, το έχω πει από τα 17 μου και δεύτερον εσύ έχεις τη ζωή σου”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένα απόγευμα, λοιπόν, κάθομαι στο σπίτι μου και κεντάω και ακούω στο ραδιόφωνο “Ο Γιώργος Μαρίνος παντρεύεται τη Βίκυ Παγιατάκη”. Και γίνεται ένας τεράστιος χαμός, να βαράνε τα κουδούνια και τα τηλέφωνα στο σπίτι. Δεν με είχε ειδοποιήσει, έδειχνε και το εξώφυλλο ενός περιοδικού με φωτογραφία μας ότι παντρευόμαστε. Έπαθα τον πρώτο πανικό της ζωής μου. Κάποια στιγμή ο Γιώργος χτύπησε έναν δημοσιογράφο γιατί πίστευε ότι μου έβαζε λόγια για να μην τον παντρευτώ. Μετά από αυτό απομακρυνθήκαμε και με έβριζε αλλά εγώ ήξερα ότι με αγαπάει. Κάναμε 5-6 χρόνια να συναντηθούμε μετά από αυτό», κατέληξε η Βίκυ Παγιατάκη.

Ο Γιώργος Μαρίνος άφησε την τελευταία του πνοή το μεσημέρι της Τρίτης (10.03.2026) στον οίκο ευγηρίας όπου έμενε το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό».