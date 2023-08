Η Βρισήιδα Ανδριώτου και ο Σπύρος Μαρτίκας, που έγιναν ευρέως γνωστοί μέσα από τη συμμετοχή τους στο Survivor, μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Καλοκαίρι #yes» για τη σχέση τους.

Το ζευγάρι που γνωρίστηκε μέσα στο Survivor ξεκαθάρισε πως δε θα ήθελε να συμμετάσχει στο νέο ριάλιτι επιβίωσης «I’m a celebrity get me out of here». Σχολίασαν μάλιστα και το γεγονός πως παρουσιαστής του θα είναι ο Γιώργος Λιανός.

«Τον λατρεύουμε τον Γιώργο Λιανό, αν το κάνει εκείνος θα πάει καλά γιατί θα είναι ο Γιώργος. Θα τον θέλαμε κουμπάρο στο γάμο μας αλλά εντάξει…

Κανέναν παίκτη του Survivor δε θα θέλαμε κουμπάρο γιατί θέλουμε τον κολλητό του, την κολλητή μου…» ανέφερε αρχικά το ζευγάρι.

Όσο για το ενδεχόμενο να παρουσιάσουν μια εκπομπή μαζί η Βρισηίδα Ανδριώτου είπε, «Εγώ θέλω να ζήσω τη ζωή μου… Θέλω να ευχαριστηθώ τον Σπύρο. Έχουμε φύγει δυο χρόνια από το Survivor. Κάτσε να ζήσουμε τη ζωή μας».