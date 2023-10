“Το βλέπω για τον Γιώργο Λιανό” δηλώνει η Βρισηίδα Ανδριώτου.

Στο Survivor All Star, από το οποίο και αποχώρησε οικειοθελώς πολύ νωρίς, αλλά και στο νέο “I’m a celebrity, get me out of here” αναφέρθηκε η Βρισηίδα Ανδριώτου μιλώντας στην εκπομπή “Πρωινό ΣουΣου” την Παρασκευή στο OPEN.

“Είχα Covid μια εβδομάδα πριν μπω στο παιχνίδι και όταν τελείωσε ο Covid, μου έμειναν υπολείμματα οπότε μου δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα. Όταν έτρεχα και έκανα run στο Survivor, δεν μπορούσα να αναπνεύσω γιατί είχα θέματα στα πνευμόνια.

Ένιωθα ότι ψυχολογικά δεν ήμουν έτοιμη να το νιώσω όλο αυτό. Είδα και διάφορα περί παικτών οπότε κατάλαβα πως είναι τελείως διαφορετικό από την προηγούμενη χρονιά που το έζησα και θα ήταν καλύτερο να φύγω” αποκάλυψε, αρχικά, το όμορφο μοντέλο και influencer.

“Είχα δει διάφορες έτοιμες ήδη κλίκες και, επειδή πάλεψα την προηγούμενη χρονιά με έτοιμη ήδη κλίκα, δεν ήθελα να το ξαναπεράσω όλο αυτό οπότε έφυγα.

Νομίζω πως δεν θα ξαναπήγαινα σε ένα νέο Survivor γιατί άφησα την ιστορία μου, άφησα αυτό που άφησα στον κόσμο και δεν θα ήθελα να το ξαναπεράσω”.

“Αγαπάω πάρα πολύ τον Γιώργο Λιανό και λατρεύω το χιούμορ του οπότε το Celebrity το βλέπω για εκείνον. Εντάξει, είναι λίγο ανατριχιαστικό.

Μου είπαν και να πάω αλλά δεν δέχθηκα γιατί δεν ήθελα να μπω σε αυτό το παιχνίδι” τόνισε ακόμα, με ειλικρίνεια, η Βρισηίδα Ανδριώτου στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.