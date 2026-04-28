Χριστίνα Πολίτη για Άννα Βίσση: Δεν νομίζω ότι είμαι μόνο εγώ στη ζωή της, μπορεί να έχει τσακωθεί και με άλλους ανθρώπους και τα ξαναφτιάχνει

Καλεσμένη στο πλατό του Πρωινού ήταν σήμερα η Χριστίνα Πολίτη, για συνέντευξη με τον Γιώργο Λιάγκα.

Όπως ήταν φυσικό, ο οικοδεσπότης της εκπομπής δεν θα μπορούσε να μην τη ρωτήσει για την Άννα Βίσση, τη σχέση τους, το unfollow και πολλά ακόμη.

«Θα σε ρωτήσω εγώ κι εσύ απάντησε όπως θέλεις… Καταλαβαίνουμε ότι με τη Βίσση δεν κάνετε παρέα πια…», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Η Χριστίνα Πολίτη ανέφερε από την πλευρά της: «Αυτό δεν θα το συζητήσω το θέμα, είπα, εδώ…».

Γ.Λ.: Εγώ θα σε ρωτήσω κι εσύ μη μου απαντήσεις.

Χ.Π.: Εσύ να με ρωτήσεις κι εγώ θα σου πω να πάμε παρακάτω. Μου λένε “Θα πας στον Λιάγκας; Είναι προβλέψιμος”, θέλω να κάνουμε τα απρόβλεπτα.

Η Χριστίνα Πολίτη ανέφερε επίσης: «Μου αρέσει πολύ το “Αιγαίο”, μου αρέσουν όλα τα τραγούδια της και δεν θέλω να βγάλω καμία λεζάντα σήμερα για το ίδιο θέμα, γιατί το θεωρώ παιδαριώδες.

Όχι, δεν έχω τσακωθεί με την Άννα. Δεν νομίζω ότι είμαι μόνο εγώ στη ζωή της, μπορεί να έχει τσακωθεί και με άλλους ανθρώπους και τα ξαναφτιάχνει, όπως κι εγώ, απλά δεν παίρνουν δημοσιότητα.

Βλέπω πάρα πολύ αυτό το πράγμα με το unfollow, το βλέπω παντού και λέω ότι είναι παιδιάστικο, δηλαδή 15χρονα τα κάνουν αυτά. Λες να μην ξαναμιλήσουμε ποτέ με την Άννα; Είναι χαζό! Άμα ήταν ένα σημαντικό θέμα, δεν θα ερχόμουν κιόλας».