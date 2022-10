Για ένατη χρονιά η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου υποδέχεται στην Αθήνα τις «Χρυσές Νύχτες», μια πρωτοβουλία της γαλλικής Ακαδημίας των César για την ανάδειξη των καλύτερων μικρού μήκους ταινιών της χρονιάς απ’ όλο τον κόσμο.

Τριάντα πέντε ταινίες από 30 χώρες θα προβληθούν στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (Σίνα 31) στις 14 και 15 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό (Διαδικτυακή κράτηση θέσεων στο ifg.eventbrite.com).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάθε χρόνο περισσότερες από 30 Ακαδημίες Κινηματογράφου παγκοσμίως ξεχωρίζουν μία ταινία μικρού μήκους ανάμεσα στις παραγωγές της χώρας τους. Αποτέλεσμα είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα βραβευμένων ταινιών που ταξιδεύει σε μεγάλες πόλεις. Από την Ισλανδία ως την Νότιο Κορέα, από τη Βραζιλία ως τη Νότιο Αφρική, από τα César στα Oscar, τα Bafta, τα Goya και τα Ίρις, οι «Χρυσές Νύχτες» προσκαλούν τους θεατές σε ένα μικρού μήκους ταξίδι στο σινεμά και τον κόσμο, ενώ παράλληλα αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία για όλες τις Ακαδημίες Κινηματογράφου να συμβάλλουν στην ενίσχυση της διεθνούς κινηματογραφικής ποικιλομορφίας και να συμμετέχουν, η κάθε μία με τον τρόπο της, σε έναν διεθνή διάλογο μεταξύ πολιτισμών.

Παρασκευή 14 Οκτωβρίου

17:00 – Μέρος 1

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

https://www.eventbrite.com/e/432871047957

Good Day, Zhang Zhi-Teng (Ταϊβάν – 19′)

Meat, ASher Rosen (Αφρική – 16′)

Vacation Event, Choi Minyoung (Νότια Κορέα – 39′)

What Is A Woman?, Marin Håskjold (Νορβηγία – 14′)

Yes-People, Gísli Darri Halldórsson (Ισλανδία – 9′)

Do Not Feed The Pigeons, Antonin Niclass (Ηνωμένο Βασίλειο – 9′)

Bullmastiff, Anastasiya Bukovska (Ουκρανία – 25′)

19:30 – Μέρος 2

https://www.eventbrite.com/e/432947917877

In Between, Ana Pasti (Ρουμανία – 21′)

Wild Minds, Hannah Elbke (Δανία – 29′)

Moço, Bernardo Lopes (Πορτογαλία – 14′)

Maestrale, Nico Bonomolo (Ιταλία – 10′)

Gör, Anna Roller (Γερμανία – 10′)

Address Unknown, Nadine Cloete (Νότια Αφρική – 27′)

22:00 – Μέρος 3

https://www.eventbrite.com/e/432960706127

Από το Μπαλκόνι, ‘Αρης Καπλανίδης (Ελλάδα – 12’)

Sprötch, Xavier Seron (Βέλγιο – 21′)

The Windshield Wiper, Alberto Mielgo (ΗΠΑ – 15′)

Pantser, Jan Verdijk (Ολλανδία – 21′)

Bisho, Pablo Giles (Μεξικό – 25′)

Σάββατο 15 Οκτωβρίου

17:00 – Μέρος 4

https://www.eventbrite.com/e/432966744187

Folie Douce, Folie Dure, Marine Laclotte (Γαλλία – 18′)

Die Waschmaschine, Dominik Hartl (Αυστρία – 24′)

Binge Loving, Thomas Deknop (Βέλγιο – 22′)

Man With Doves, Lina Maria Mannheimer (Σουηδία – 14′)

Les Mauvais Garçons, Elie Girard (Γαλλία – 40′)

19:30 – Μέρος 5

https://www.eventbrite.com/e/432969422197

Über Wasser, Jela Hasler (Ελβετία – 12′)

The Accident, Omri Dekel-Kadosh (Ισραήλ – 31′)

La Saison des Hibiscus, Éléonore Goldberg (Κεμπέκ, Καναδάς – 10′)

Maalbeek, Ismaël Joffroy Chandoutis (Γαλλία – 16′)

The Bouncer, Aleksi Salmenperä (Φινλανδία – 11′)

Filhas de Lavadeiras, Edileuza Penha de Souza (Βραζιλία – 22′)

21:30 – Μέρος 6

https://www.eventbrite.com/e/432970786277

Seed of Hope, Claude Kongs (Λουξεμβούργο – 12′)

Mama, Pablo de la Chica (Ισπανία – 30′)

Love, Dad, Diana Cam Van Nguyen (Τσεχία – 13′)

Το Βανκούβερ, ‘Αρτεμις Αναστασιάδου (Ελλάδα – 23’)

Rough, Adam Patterson & Declan Lawn (Ιρλανδία – 14′)

Hot Flash, Thea Hollatz (Καναδάς – 10′)

Η ηλεκτρονική κράτηση θέσεων ξεκινά την Πέμπτη 13 Οκτωβρίου, στις 09:00 στο ifg.eventbrite.com. Όλες οι ταινίες προβάλλονται στην πρωτότυπη εκδοχή τους με ελληνικούς υπότιτλους. Πρόγραμμα και αναλυτικές πληροφορίες για τις ταινίες: www.hellenicfilmacademy.gr

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ