Your Face Sounds Familiar: Ξεχώρισαν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Ρία Ελληνίδου και η Μαριάντα Πιερίδη ως Lady Gaga

Το Your Face Sounds Familiar επέστρεψε το βράδυ της Κυριακής (19-04-2026) μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1, με τους διαγωνιζόμενους να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Παναγιώτης Ραφαηλίδης, Μαριάντα Πιερίδη και Αλέξανδρος Μπουρδούμης απέσπασαν τα πιο θερμά χειροκροτήματα για τις ερμηνείες και τις κινήσεις τους επί σκηνής. 

Ο Σάκης Ρουβάς σήκωσε την αυλαία του φετινού «Your Face Sounds Familiar» και υποδέχτηκε τα μέλη της κριτικής επιτροπής. Αμέσως μετά οι 10 διαγωνιζόμενοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους. «Καλώς ήρθατε στο πιο εντυπωσιακό σόου του πλανήτη! Εδώ που οι Έλληνες και οι διεθνείς σταρ μοιράζονται αυτήν εδώ τη σκηνή» είπε αρχικά ο παρουσιαστής του τηλεοπτικού σόου.

Το «Your Face Sounds Familiar» κατάφερε να κερδίσει και τη μάχη της τηλεθέασης. Με μέσο όρο 20% στο δυναμικό κοινό και 21,2% στο γενικό σύνολο, άφησε αρκετά πίσω τον ανταγωνισμό στην πρεμιέρα του.

Μεγάλος νικητής του πρώτου επεισοδίου αναδείχθηκε ο Biased Beast ο οποίος μεταμφιέστηκε σε Μπένσον Μπουν από την εμφάνισή του στα Γκράμι με την ολόσωμη μπλέ φόρμα.

 
 
 
 
 
Στις υπόλοιπες εμφανίσεις του YFSF ξεχώρισαν ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Ρία Ελληνίδου αλλά και η Μαριάντα Πιερίδη ως Lady Gaga.

 
 
 
 
 
Στη σκηνή του σόου εμφανίστηκαν επίσης η «Χαρούλα Αλεξίου» δια της ερμηνείας της Αφροδίτης Χατζημινά και η «Βίκυ Μοσχολιού» μέσω της Μαριλού Κατσαφάδου.

 
 
 
 
 
Ο Αλέξαδρος Μπουρδούμης θύμισε το σόου του Bad Bunny στο Super Bowl, o Μέμος Μπεγνής ερμήνευσε το Il Mondo του Jimmy Fontana ενώ ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας εμφανίστηκε ως… Σάκης Ρουβάς.

 
 
 
 
 
Οι μεταμφιέσεις της επόμενης εβδομάδας

Idra Kayne ως Δήμητρα Γαλάνη
Μέμος Μπεγνής ως ΑΡΟΝ
Αφροδίτη Χατζημηνά ως Dua Lipa
Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ως Guns N’ Roses
Μαριλού Κατσαφάδου ως RAYE
Αλέξανδρος Μπουρδούμης ως Θοδωρής Φέρρης
Μαριάντα Πιερίδη ως Κατερίνα Στανίση
Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Γιάννης Πάριος
Δωροθέα Μερκούρη ως Μαίρη Χρονοπούλου
Biased Beast ως Άννα Βίσση

Υπενθυμίζεται ότι στην κριτική επιτροπή θα είναι ο συνθέτης Γιώργος Θεοφάνους, η τραγουδίστρια Ρένα Μόρφη, η ηθοποιός και τραγουδίστρια Κατερίνα Παπουτσάκη και ο ηθοποιός και σκηνοθέτης κινηματογράφου Ρένος Χαραλαμπίδης.

