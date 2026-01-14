Ζανέτ Καπούγια για Χούλιο Ιγκλέσιας: Το πρώτο πράγμα που μου είπε όταν ήρθε ήταν να πάμε στο ξενοδοχείο

Για τη συνεργασία που είχε στο παρελθόν με τον Χούλιο Ιγκλέσιας και την πρόταση που είχε αρνηθεί, για να βρεθεί μαζί του σε γνωστό ξενοδοχείο, μίλησε η Ζανέτ Καπούγια. Η γνωστή τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης (14.01.2026), στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

Αρχικά η Ζανέτ Καπούγια επισήμανε για τον Χούλιο Ιγκλέσιας στο «Στούντιο 4», ότι «προχθές που είδα την εκπομπή και άκουσα για τις καταγγελίες, δεν μου έκανε εντύπωση. Γιατί όταν ήρθε εδώ, που δεν είχε πολλή απήχηση στο κοινό, πριν από πάρα πολλά χρόνια, το πρώτο πράγμα που μου είπε ήταν να πάμε στο ξενοδοχείο για να κάνουμε πρόβα».

«Επειδή από 8 χρονών είμαι σ’ αυτή τη δουλειά, δεν χρειάστηκε ποτέ να πάω σε κανένα ξενοδοχείο για να κάνω πρόβα. ”Όχι, αρνούμαι, θα κάνουμε πρόβα στο στούντιο”, του είπα».

«Πάρα πολλοί άνθρωποι χρησιμοποιούν την εξουσία, αυτό που λέμε… ”εξουσία σε λάθος χέρια”. Όταν είναι κάποιος καλλιτέχνης, νομίζω πως πρέπει να ‘ναι ένας άνθρωπος καθαρός αλλά δεν είμαστε όλοι έτσι. Δεν θύμωσα όμως τότε, ούτε και αυτός, γιατί ήμουν συνηθισμένη στο να αρνούμαι», συμπλήρωσε, επίσης, η Ζανέτ Καπούγια στη νέα τηλεοπτική συνέντευξη στο μαγκαζίνο της ΕΡΤ.

Ο διάσημος τραγουδιστής βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών στο πλαίσιο του κινήματος #MeToo. Σύμφωνα με αυτές, φέρεται να κακοποίησε δύο γυναίκες το 2021, όταν η νεότερη από αυτές ήταν μόλις 22 ετών.