Ζωή Κρονάκη: «Όλες οι ζώνες χρειάζονται χτίσιμο, αν είναι καλό το προϊόν, μπορεί να φέρει αποτέλεσμα»

Δηλώσεις στην εκπομπή “Breakfast@star” και τον Ηλία Σκουλά παραχώρησε η Ζωή Κρονάκη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μίλησε για το «Καλημέρα είπαμε;», τον Τάσο Ιορδανίδη, τον ανταγωνισμό, τη νέα τηλεοπτική σεζόν κλπ…

«Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα συζητήσεις για τη νέα σεζόν, νομίζω θα αρχίσουν σιγά σιγά. Ο Τάσος Ιορδανίδης με έχει βοηθήσει στο να ανοιχτώ περισσότερο και νιώθω ασφαλής δίπλα του», είπε αρχικά η Ζωή Κρονάκη.

Η Ζωή Κρονάκη πρόσθεσε: «Δεν γνωρίζω αν θα πάει το “Στούντιο 4” στον ΣΚΑΙ. Ίσως ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος και η Νάνσυ Ζαμπέτογλου να τα έβαλαν κάτω και να αποφάσισαν να κάνουν τη μετάβαση.

Είμαστε επαγγελματίες, εξετάζουμε όποια πρόταση μας ενδιαφέρει και αν μας συμφέρει, προχωράμε σε αυτή. Η ΕΡΤ είναι ένα κανάλι που με ανέδειξε, θα σκεφτόμουν διπλά και τριπλά να φύγω από ‘δω, αλλά όλα είναι ανοικτά.

Φέτος υπάρχουν πολλές εκπομπές το σαββατοκύριακο, αλλά εμείς στεκόμαστε απέναντι στον ανταγωνισμό. Όλες οι ζώνες χρειάζονται χτίσιμο, αν είναι καλό το προϊόν, μπορεί να φέρει αποτέλεσμα.

Του χρόνου θα ήθελα να είμαι με τον Τάσο. Αγαπώ το σαββατοκύριακο και μου αρέσει η ΕΡΤ».