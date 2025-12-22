Ζωή Κρονάκη: Το 2025 είναι μια χρονιά που κλείνει με θετικό πρόσημο

Δηλώσεις στην εκπομπή Breakfast@star παραχώρησε η Ζωή Κρονάκη. Η παρουσιάστρια απάντησε, μεταξύ άλλων, για την επανένωση του Γιώργου Λιάγκα και του Γρηγόρη Αρναούτογλου, αλλά και για τα δοκιμαστικά του Καλημέρα Ελλάδα ενώ η εκπομπή βρίσκεται στον αέρα.

«Το 2025 είναι μια χρονιά που κλείνει με θετικό πρόσημο. Οι γιορτές θα με βρουν με την οικογένειά μου», είπε αρχικά η Ζωή Κρονάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ζωή Κρονάκη είπε στη συνέχεια: «Δεν ξέρω αν είχαν ποτέ κάτι να χωρίσουν ο Λιάγκας με τον Αρναούτογλου, ο καθένας έχει δώσει τις διαπιστεύσεις του. Αν ισχύει ότι γίνονται δοκιμαστικά στον αέρα του Καλημέρα Ελλάδα, είναι άβολο. Είναι καλό να δίνεται χρόνος στα προγράμματα, πολλές εκπομπές τη δεύτερη χρονιά παίρνουν μπρος.

Δεν έχω παρακολουθήσει το θέμα με τον Γιώργο Μαζωνάκη, γιατί δεν αγαπώ τα τηλεδικαστήρια, καλύτερα να μιλήσει η δικαιοσύνη. Είναι καλό να υπάρχει το metoo και να επεκταθεί σε όλους τους χώρους και να μπουν φρένα και όρια».