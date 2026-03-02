Media

Ζωή Κρονάκη: «Το πρωινό του σαββατοκύριακου είναι μια δύσκολη μάχη»

«Ο θεσμικός ρόλος της ΕΡΤ δεν είναι τα νούμερα τηλεθέασης»
Ζωή Κρονάκη: «Το πρωινό του σαββατοκύριακου είναι μια δύσκολη μάχη»

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και στον Πάνο Παπαδόπουλο παραχώρησε η Ζωή Κρονάκη.

Η παρουσιάστρια μίλησε για τη φετινή σεζόν, τη ζώνη του σαββατοκύριακου, την ΕΡΤ κ.ά.

«Το δεύτερο μισό της σεζόν κυλάει όπως το πρώτο· δεν έχουμε νιώσει κάποιον διαφορετικό κλυδωνισμό», είπε αρχικά η Ζωή Κρονάκη.

Η Ζωή Κρονάκη πρόσθεσε: «Το πρωινό του σαββατοκύριακου είναι μια δύσκολη μάχη. Η Κατερίνα Καραβάτου φέρνει τη δική της ταυτότητα στα πράγματα· χρειάζεται χρόνο και χώρο για να το αποδείξει και αυτή τη φορά.

Όσες φορές άκουσα αρνητικά ρεπορτάζ για τη δική μας εκπομπή, ένιωθα ένα αγκάθι μέσα μου που με τσιμπούσε. Έχω συνηθίσει τον Φώτη και την Τζένη σε αυτή τη ζώνη όπως είναι τώρα και μου αρέσουν».

Η Ζωή Κρονάκη ανέφερε επίσης: «Η ΕΡΤ είναι εύκολος στόχος για κριτική και έχει μπει στο στόχαστρο. Ο θεσμικός της ρόλος δεν είναι τα νούμερα τηλεθέασης. Τα νούμερα είναι ένας γνώμονας του τι προτιμά ο κόσμος· μας απασχολούν και εμένα και τον Ιορδάνη».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
87
78
76
68
Media: Περισσότερα άρθρα
Λάμπρος Κωνσταντάρας: Είναι η πρώτη χρονιά που φτιάξαμε το “Ραντεβού το ΣΚ” και αυτό που έχω στο μυαλό μου, είναι να ακολουθήσουν πολλές επόμενες
«Με έχει κουράσει αυτό το θέμα με την Ιωάννα Μαλέσκου. Δεν υπάρχει λόγος να σπαταλάμε χρόνο, σάλιο και τηλεοπτικό αέρα για κάτι τόσο ανούσιο»
Λάμπρος Κωνσταντάρας: Είναι η πρώτη χρονιά που φτιάξαμε το “Ραντεβού το ΣΚ” και αυτό που έχω στο μυαλό μου, είναι να ακολουθήσουν πολλές επόμενες
Newsit logo
Newsit logo