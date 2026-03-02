Ζωή Κρονάκη: «Το πρωινό του σαββατοκύριακου είναι μια δύσκολη μάχη»

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και στον Πάνο Παπαδόπουλο παραχώρησε η Ζωή Κρονάκη.

Η παρουσιάστρια μίλησε για τη φετινή σεζόν, τη ζώνη του σαββατοκύριακου, την ΕΡΤ κ.ά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το δεύτερο μισό της σεζόν κυλάει όπως το πρώτο· δεν έχουμε νιώσει κάποιον διαφορετικό κλυδωνισμό», είπε αρχικά η Ζωή Κρονάκη.

Η Ζωή Κρονάκη πρόσθεσε: «Το πρωινό του σαββατοκύριακου είναι μια δύσκολη μάχη. Η Κατερίνα Καραβάτου φέρνει τη δική της ταυτότητα στα πράγματα· χρειάζεται χρόνο και χώρο για να το αποδείξει και αυτή τη φορά.

Όσες φορές άκουσα αρνητικά ρεπορτάζ για τη δική μας εκπομπή, ένιωθα ένα αγκάθι μέσα μου που με τσιμπούσε. Έχω συνηθίσει τον Φώτη και την Τζένη σε αυτή τη ζώνη όπως είναι τώρα και μου αρέσουν».

Η Ζωή Κρονάκη ανέφερε επίσης: «Η ΕΡΤ είναι εύκολος στόχος για κριτική και έχει μπει στο στόχαστρο. Ο θεσμικός της ρόλος δεν είναι τα νούμερα τηλεθέασης. Τα νούμερα είναι ένας γνώμονας του τι προτιμά ο κόσμος· μας απασχολούν και εμένα και τον Ιορδάνη».