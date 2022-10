Σε νέα εποχή εισέρχεται το Beat, καθώς υπό την νέα επωνυμία Free Now ενσωματώνεται στο Super App Μετακίνησης στην Ευρώπη, προσφέροντας τέσσερις τρόπους μετακίνησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε μία εφαρμογή.

Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Beat σε ειδική εκδήλωση, η εφαρμογή περνά στην εποχή του Mobility-As-A-Service (MaaS): Έτσι, για πρώτη φορά οι χρήστες θα μπορούν να νοικιάσουν τα ηλεκτρικά ποδήλατα της RideMovi, πέρα από τα ταξί, στην ίδια εφαρμογή, το Free Now.

Μεγαλύτερη ευκολία

Με το Free Now app οι χρήστες θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την ίδια εφαρμογή σε 150+ πόλεις στην Ευρώπη. Οι οδηγοί, αντίστοιχα, θα εξυπηρετούν επιβάτες από όλη την Ευρώπη που θα επισκέπτονται τη χώρα μας.

Τόσο οι οδηγοί όσο και οι επιβάτες του Βeat θα πρέπει να κάνουν μεταφορά του λογαριασμού τους από τη Beat στη Free Now εφαρμογή, ακολουθώντας τα βήματα μέσα από το Beat app.

Για πρώτη φορά ποδήλατα

Οι επιβάτες θα έχουν επιλογή μεταξύ τριών τύπων στόλου: Το “Ταξί”, με όλα τα συνεργαζόμενα ταξί να βρίσκονται στο συγκεκριμένο στόλο, στοχεύει στη γρήγορη εξυπηρέτηση του επιβάτη. Το “Comfort ταξί”, αποκλειστικά με νεότερα οχήματα ηλικίας έως και 5 ετών, δίνει παραπάνω έμφαση στην άνεση, ενώ το Eco ταξί, αποκλειστικά με ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, εξασφαλίζει πιο πράσινες διαδρομές. Ο Comfort στόλος θα δέχεται μόνο ηλεκτρονική πληρωμή, ενώ ο Eco στόλος θα είναι αρχικά διαθέσιμος στο κέντρο της Αθήνας και σε πολλά σημεία του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Για πρώτη φορά οι Έλληνες χρήστες θα μπορούν, επίσης, να κάνουν κράτηση ηλεκτρικών ποδηλάτων (eBikes) χάρη στην ενσωμάτωση των υπηρεσιών του παρόχου μικροκινητικότητας RideMovi, για πιο ευέλικτες και φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις.

Τι σηματοδοτεί η νέα επωνυμία

Ο Thomas Zimmermann, CEO της Free Now, δήλωσε ότι: “Η μετάβαση του Beat στη Free Now αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για εμάς, ένα βήμα που ενισχύει το όραμά μας για ένα Super App Μετακίνησης στην Ευρώπη. Μέσω του Free Now, οι Έλληνες επιβάτες θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στην Ευρώπη έχοντας πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα λύσεων μετακίνησης όπως το carsharing, τα eScooters, τα eBikes, τα eMopeds και φυσικά τα ταξί, σε περισσότερες από 150 πόλεις, σε 10 χώρες. Ανυπομονούμε να παρέχουμε στους επιβάτες μας ακόμα περισσότερες επιλογές σε κάθε προορισμό τους και στους οδηγούς μας διεθνές πελατολόγιο από όλη την Ευρώπη.”

Η Άσπα Τοπαλίδου, General Manager της Free Now για την ελληνική αγορά, συμπλήρωσε: «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε αυτή τη μετάβαση-ορόσημο και να καλωσορίσουμε τη Free Now στην Ελλάδα. Η εν λόγω μετάβαση είναι ένα κομβικό βήμα προς την προσφορά μιας ευρείας γκάμας υπηρεσιών σε μία εφαρμογή, για τη διατήρηση και την ανάπτυξη της βάσης επιβατών και οδηγών μας. Η ελληνική αγορά γίνεται μέρος του ευρωπαϊκού Super App Μετακίνησης. Κι ενώ το ταξί θα βρίσκεται στον επίκεντρο των υπηρεσιών μας, μεταβαίνουμε σταδιακά στην εποχή του Mobility-As-A-Service. Με τη Free Now, θέλουμε να αλλάξουμε ξανά τις υπηρεσίες μετακίνησης όπως ήδη κάναμε με τη Beat, διατηρώντας τόσο τις θέσεις εργασίας μας στην Ελλάδα όσο και το μεγαλύτερο δίκτυο οδηγών ταξί στη χώρα».

Να σημειωθεί, ότι το Beat ιδρύθηκε το 2011 και ενσωματώθηκε στην οικογένεια της Free Now, την κοινοπραξία επί των μετακινήσεων μεταξύ BMW Group και Mercedes-Benz Group, ήδη από το 2017. Η εφαρμογή Free Now είναι τώρα διαθέσιμη σε περισσότερες από 150 πόλεις σε 10 χώρες της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ενώ το Beat θα συνεχίσει να λειτουργεί και να παρέχει τις υπηρεσίες του στη Λατινική Αμερική.