Ένας νέος ισχυρός όμιλος στα τρόφιμα δημιουργείται μετά από την επισημοποίηση της συγχώνευσης των Green Cola Hellas και Green Cola Operations με την Χήτος ΑΒΕΕ και ακολούθως την ένταξή τους κάτω από την ομπρέλα της Green Beverages με έδρα το Λονδίνο, που ίδρυσαν ο πρόεδρος της Χήτος ΑΒΕΕ Νίκος Χήτος και ο Γιώργος Βενιέρης, αντιπρόεδρος της Green Cola.

Η συγχώνευση θα βοηθήσει στην απλοποίηση των απαιτούμενων διαδικασιών που απαιτούνται για την εμπορική και οικονομική οργάνωση, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των εταιρικών λειτουργιών. Στη νέα εταιρεία το ποσοστό των παλαιών μετόχων της Χήτος ανέρχεται σε 89,8%, της Green Cola Hellas σε 6,18% και της Green Cola Operations σε 4,02%.

Ο νέος όμιλος

Ο όμιλος Green Beverages αποτελεί έναν καινοτόμο και δυναμικά αναπτυσσόμενο όμιλο που δραστηριοποιείται διεθνώς στον κλάδο των “Νon Alcoholic Better For You Beverages”, προϊόντων. Διαθέτει παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες και τρεις θυγατρικές στην Ελλάδα, στις Η.Π.Α και στη Μέση Ανατολή (Dubai) και προσδοκά να πραγματοποιήσει το 2023, ενοποιημένο τζίρο που θα προσεγγίσει τα 120 εκατ. ευρώ.

Το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τη γκάμα των προϊόντων Ζαγόρι, Green Cola και Ζήρεια, ενώ έχει και την αποκλειστική διανομή των σημάτων Evian και Evian Sparkling για την ελληνική αγορά, δίνοντας έμφαση σε υγιεινά πρότυπα διατροφής, ενώ τα προϊόντα του ομίλου βρίσκονται στα ράφια των μεγαλύτερων retailers παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των Carrefour, Ahold-Delhaize, Walmart, Whole Foods, Kroger, Albertsons κι επιπλέον διακινούνται και μέσω σημαντικών online platforms, όπως η Amazon, Ocado, Walmart marketplace κ.α.

Εταιρική επιτυχία

Εν τω μεταξύ, δύο στελέχη του Green Beverages Group, προστέθηκαν στη λίστα με τα επιδραστικά στελέχη στην F&B αγορά. Ειδικότερα, η Στεφανία Τσάπαλα, Group Marketing Director και ο Χαράλαμπος Παπαχρήστου, Director Water Division, συμπεριλήφθηκαν στη Food 100 Powerlist, τη λίστα με τα επιδραστικά στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, για το 2023.