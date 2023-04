Σχέδιο συγχώνευσης ενέκριναν τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και Green Cola Hellas, όπως αυτό συντάχθηκε από ανεξάρτητο σύμβουλο στον οποίο είχε ανατεθεί σε προγενέστερο χρόνο το συγκεκριμένο project.

Η συγχώνευση προβλέπει την απορρόφηση των εταιριών Green Cola Hellas και Green Cola Operations από την ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μια ενιαία μεγάλη εταιρία στον κλάδο των “Νon Alcoholic Better For You Beverages” προϊόντων, υπό την ενιαία ομπρέλα της GREEN BEVERAGES GROUP που συστάθηκε για το σκοπό αυτό το καλοκαίρι του 2022.

Τα brands του ομίλου

Η νέα ενοποιημένη πλέον εταιρία έχει στην κατοχή της τα σήματα ΖΑΓΟΡΙ, ΖΑΓΟΡΙ SPARKLING, ΖΑΓΟΡΙ GO GREEN, GREEN COLA, GREEN FLAVORS, GREEN MOCKTAILS, ΖΗΡΕΙΑ, καθώς και την αποκλειστική διανομή των σημάτων EVIAN και EVIAN SPARKLING για την Ελληνική Αγορά. Η παραγωγή των προϊόντων της εταιρίας γίνεται σε 5 ιδιόκτητα εργοστάσια στα Ιωάννινα, την Ορεστιάδα και την Κορινθία, ενώ έχει παραχωρήσει το δικαίωμα εμφιάλωσης μέρους των προϊόντων της (licensee agreement) σε τρίτους εμφιαλωτές τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε σημαντικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, την Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Η νέα ενοποιημένη εταιρία απασχολεί περισσότερους από 500 εργαζόμενους τόσο στα εργοστάσιά της, όσο και στα κέντρα διανομής και τα γραφεία της στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Νέο διοικητικό συμβούλιο

Στο πλαίσιο της συγχώνευσης της ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ και της GREEN COLA, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην απορροφώσα εταιρία, στο οποίο οι βασικοί μέτοχοι αποφάσισαν να μην συμμετέχουν, ενώ διατηρούν τη συμμετοχή τους στο Βoard της Group Beverages Group PLC με έδρα το Λονδίνο.

Με σαφή προσανατολισμό στην επίτευξη της στρατηγικής δυναμικής ανάπτυξης της GREEN BEVERAGES GROUP, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές του εξωτερικού, από τις 20 Μαρτίου 2023 αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ο κύριος Δαμιανός Μπούρκας. O Δαμιανός Μπούρκας έχει μακρά προϋπηρεσία, πολλές παραστάσεις και εμπειρία στο χώρο του FMCG και ειδικότερα των beverages τα τελευταία 24 χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Εμπειρία και γνώσεις που αποκόμισε μέσα από ποικίλες διευθυντικές θέσεις διευρυμένης ευθύνης κατά τη διάρκεια της έως σήμερα σταδιοδρομίας του. Ειδικότερα τα τελευταία 12 χρόνια εργάστηκε με επιτυχία στην Monster Energy αρχικά, ως Country Manager Greece & Cyprus, και εν συνεχεία σε ποικίλες θέσεις διευρυμένης εμπορικής ευθύνης και πολυπλοκότητας (Regional Commercial Director South East Europe 2012-14, Vice President Commercial East Business Unit 2014-18, Regional Vice President Eastern Europe 2018-21). Από τον Σεπτέμβριο του 2021 διατέλεσε Senior Vice President – Central Eastern Europe, Russia, Middle East, North & East Africa με έδρα την Ελλάδα, ενώ παράλληλα υπήρξε και ενεργό μέλος της ηγετικής ομάδας της Monster Energy για την περιφέρεια του EMEA (Europe, Middle East, and Africa).

Ο νέος διευθύνων σύμβουλος

Η εμπειρία και η εξειδίκευσή του κυρίου Μπούρκα στον κλάδο των μη αλκοολούχων ποτών και οι ηγετικές του ικανότητες θα συμβάλλουν σημαντικά στη χάραξη στρατηγικής ανάπτυξης και στην ανάδειξη της εξωστρέφειας του Ομίλου. Ταυτόχρονα, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση και διεύρυνση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου μέσα από την περαιτέρω αξιοποίηση του υφιστάμενου διευρυμένου στελεχιακού δυναμικού της GREEN BEVERAGES GROUP, αλλά και του εμπλουτισμού του μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων όποτε και όπου κριθούν αυτές απαραίτητες. Η αειφόρα ανάπτυξη του Ομίλου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό καθώς και η ανάδειξη του σε ένα κορυφαίο και πρότυπο εργασιακό περιβάλλον με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, θα συνεχίσει να βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής της GREEN BEVERAGES GROUP.

Ο Όμιλος GREEN BEVERAGES διαθέτει πλέον τρεις θυγατρικές στην Ελλάδα, στις Η.Π.Α και στη Μέση Ανατολή (Dubai), με ένα ενοποιημένο τζίρο που αναμένεται να προσεγγίσει τα 120 εκατ. ευρώ το 2023, αλλά και με ένα δυναμικό πλάνο επέκτασης των δραστηριοτήτων του στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Αφρική. Στόχος του νέου πενταετούς πλάνου του GREEN BEVERAGES GROUP είναι ο διπλασιασμός του τζίρου του Ομίλου καθώς και η σημαντική ανάπτυξη της κερδοφορίας του, που θα προέλθουν κυρίως μέσα από στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης στις αγορές του εξωτερικού, καθώς και μέσω περαιτέρω ενδυνάμωσης των επιδόσεων της εταιρίας στην Ελλάδα. Τα προϊόντα της εταιρίας βρίσκονται ήδη στα ράφια των μεγαλύτερων retailers παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των Carrefour, Ahold-Delhaize, Walmart, Whole Foods, Kroger, Albertsons, αλλά διακινούνται και μέσω σημαντικών online platforms, όπως η Amazon, Ocado, Walmart marketplace κ.α.