INTERSPORT: Αναβάθμιση της αθλητικής και αγοραστικής εμπειρίας μέσω της τεχνολογίας και της καινοτομίας

Ο κος Βαγγέλης Μπάτρης, Managing Director της INTERSPORT, παρουσιάζει τις πρωτοποριακές μεθόδους της εταιρείας που επιδιώκει να δημιουργεί μια μοναδική εμπειρία αγορών συνδυάζοντας την τεχνολογία με την αθλητική κουλτούρα.

Στην INTERSPORT, αποστολή μας είναι να ενσωματώσουμε την άθληση στην καθημερινή ζωή, φέρνοντας τους ανθρώπους πιο κοντά στον αθλητισμό και τις αξίες του. Με 112 καταστήματα σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο, σχεδιάζουμε δυναμική επέκταση του δικτύου μας, αναβαθμίζοντας συνεχώς την εμπειρία του πολυκαναλικού καταναλωτή μέσω καινοτόμων υπηρεσιών και στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαία brands.

Τα καταστήματά μας προσφέρουν μια ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη εμπειρία αγορών, ενισχυμένη από τεχνολογικές λύσεις, όπως το tablet digital assistant και το Footscan πελματογράφημα. Παράλληλα, επενδύουμε σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και υπηρεσίες όπως το Mobile APP και τα online καταστήματα, διευκολύνοντας την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση των πελατών μας σε κάθε σημείο επαφής με το brand INTERSPORT.

Ποια είναι τα σχέδια επέκτασης της INTERSPORT για το επόμενο διάστημα;

Αποστολή της INTERSPORT είναι να κάνει την άθληση αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ζωής, συνδέοντας τους ανθρώπους με την κουλτούρα του αθλητισμού.

Στο επίκεντρο της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας είναι η δυναμική επέκταση του Δικτύου Καταστημάτων με νέα σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται. Πλέον, το δίκτυο καταστημάτων INTERSPORT σήμερα αριθμεί 112 καταστήματα και συγκεκριμένα 61 καταστήματα στην Ελλάδα, 35 στη Ρουμανία, 10 στη Βουλγαρία και 6 στην Κύπρο.

Μέρος της ανάπτυξης είναι, φυσικά, και τα ηλεκτρονικά καταστήματα, μέσω των επενδύσεων στην εμπειρία του πολυκαναλικού καταναλωτή και της ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών για την ταχύτερη αποστολή των παραγγελιών και της εξυπηρέτησης σε κάθε σημείο επαφής του πελάτη με το brand.

Παράλληλα, η εμπειρία του καταναλωτή βελτιστοποιείται συνεχώς στο υπάρχον δίκτυο, μέσω της δημιουργίας sports engaging areas και της αναβάθμισης της γκάμας προϊόντων βάσει στρατηγικών συνεργασιών με κορυφαία brands όπως Nike, Adidas, Asics, New Balance κτλ.

Τι ξεχωριστό προσφέρει στον πελάτη η INTERSPORT προκειμένου να τον βοηθήσει να κάνει τη σωστή επιλογή αγοράς;

Η INTERSPORT βρίσκεται πάντοτε κοντά στον καταναλωτή. Μέσω του δικτύου 61 καταστημάτων ανά την Ελλάδα, προσφέρει εγγύτητα σε εκείνους που αναζητούν την ολοκληρωμένη εμπειρία αγοράς. Σε συνδυασμό και με την online παρουσία της, διευκολύνει στην οργάνωση των αγορών και απομακρυσμένα.

Η εμπειρία της INTERSPORT είναι μοναδική, γιατί ο επισκέπτης ενημερώνεται άμεσα και γρήγορα για τη διαθεσιμότητα προϊόντων μέσω του tablet digital assistant, και μπορεί ακόμη να βρει τη βέλτιστη και εξατομικευμένη λύση για τις ανάγκες του σε τύπο/μοντέλο και χρήση παπουτσιού, μέσω του Footscan πελματογραφήματος.

Ακόμη, η INTERSPORT προσφέρει επιλογές και σε sustainable προϊόντα και αποκλειστικότητα σε brands, όπως McKinley, Energetics, Firefly, Pro Touch, με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής για τις καθημερινές ανάγκες στον αθλητισμό, ενώ τα μέλη του INTERSPORT CLUB απολαμβάνουν την αποκλειστικότητα σε πλήθος προνομίων.

Όλα τα παραπάνω ολοκληρώνει η έμφαση που δίνεται στην εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε ο πελάτης να αισθάνεται ότι έχει έναν σύμμαχο πλήρως καταρτισμένο σε επίπεδο τεχνικών γνώσεων αλλά και μέσω γνώσεων και συμβουλών σε “athleisure” και “casual” ανάγκες.

Πώς διευκολύνεται η πρόσβαση των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αγορών της INTERSPORT;

Οι καταναλωτές απολαμβάνουν ένα πλήρες ηλεκτρονικό δίκτυο υπηρεσιών της INTERSPORT, όπως το Mobile APP (iOS, Android), όπου με τη χρήση της εύκολης και φιλικής προς τον χρήστη εφαρμογής προσφέρεται μια πιο εξατομικευμένη και άνετη εμπειρία αγορών. Ο πελάτης/μέλος αναγνωρίζεται με την είσοδο (Login) και μπορεί να διατηρεί όλα τα δεδομένα του προγράμματος πιστότητας και επιβράβευσης, όπως πόντους, δυνατότητα εξαργύρωσης αλλά και δεδομένα από τις αγορές. Επιπλέον, ενημερώνεται άμεσα για προσφορές αλλά και νέα προϊόντα.

Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα περιήγησης και ολοκλήρωσης αγορών στο Online κατάστημα μέσω ειδικά διαμορφωμένων σημείων, ενώ εντός των καταστημάτων, έχουν τοποθετηθεί QR Codes στους τοίχους μέσω των οποίων μπορεί κανείς να σκανάρει και να βρει πληροφορίες (χρώματα/μεγέθη/τεχνικά χαρακτηριστικά) για τα μοντέλα παπουτσιών.

Να σημειωθεί επίσης ότι η εταιρεία προσφέρει πολλαπλούς τρόπους πληρωμής (Χρεωστική, Πιστωτική, PayPaL, Apple Pay, Google Pay, IRIS, Αντικαταβολή, Klarna), καθώς και την υπηρεσία Buy Now Pay Later, με δυνατότητα πληρωμής σε 3 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα (με Klarna).

Με ποιες κινήσεις η Intersport βελτιώνει την εξυπηρέτηση και παράδοση των προϊόντων τα οποία παραγγέλνουν;

Η INTERSPORT προσπαθεί συνεχώς να αναβαθμίζει το δίκτυο και την ταχύτητα παράδοσης των προϊόντων της. Μέσω της Trade Logistics του Ομίλου Fourlis και της αυτοματοποιημένης και ρομποτικής κεντρικής αποθήκης 25.000τ.μ. στα Οινόφυτα, τα αστικά κέντρα εξυπηρετούνται με 24ωρη παράδοση.

Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας με 2.400 Box Now lockers σε όλη την Ελλάδα για 24ωρη παραλαβή των παραγγελιών, με πολλά επίσης Lockers έξω από τα καταστήματα INTERSPORT αλλά και μέσω της υπηρεσίας split delivery με σκοπό την ταχύτερη αποστολή παραγγελίας με πολλαπλά προϊόντα σε τμηματικές παραδόσεις, τα προϊόντα της εταιρείας φτάνουν στον προορισμό τους ακόμα πιο γρήγορα.

Τη διευκόλυνση των αγορών εξυπηρετεί και η υπηρεσία Store Pick up, με 61 Καταστήματα που λειτουργούν ως pick-up points, καθώς και η υπηρεσία Reserve online – try it @ store – pay in-store, που δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές να είναι σίγουροι για τις επιλογές τους.

Ποια είναι η αποστολή της INTERSPORT;

Η INTERSPORT αποτελεί μια εταιρεία που επιθυμεί να βρίσκεται στο πλευρό των πελατών της και να τους υποστηρίζει για να πετυχαίνουν τους στόχους τους μέσω του αθλητισμού. Απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές – σε εκείνους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα σε σχέση με την άθληση, σε εκείνους που θέλουν να γίνουν καλύτεροι, αλλά και σε όσους ασχολούνται με τον πρωταθλητισμό. Το προσωπικό της εταιρείας είναι πάντοτε έτοιμο και πλήρως ενημερωμένο με τις νέες τάσεις και τις τεχνολογίες των ειδών άθλησης και υπόδησης, ώστε να προτείνει τη βέλτιστη λύση σε κάθε περίπτωση πελάτη και για κάθε του ανάγκη.

Ποιο είναι το όραμα της Intersport για το μέλλον; Ποιες είναι οι βασικές αξίες της Intersport;

Η INTERSPORT εξυπηρετεί εκατομμύρια πελάτες κάθε χρόνο, μέσω των φυσικών και ηλεκτρονικών της καταστημάτων. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στην αύξηση του ποσοστού των ανθρώπων που ασχολούνται με τον αθλητισμό, είτε περιστασιακά είτε εντατικά. Πιστεύουμε πολύ στον αθλητισμό, και για εμάς είναι τρόπος ζωής. Γι’ αυτό καλούμε τους αθλητές κάθε δύο μήνες να μοιραστούν τις ιστορίες τους μαζί μας, στη σειρά συναντήσεων #Intertalks by INTERSPORT. Εκεί είναι παρόν το καθαρό αθλητικό πνεύμα και φανερό το τι σημαίνει αφοσίωση, επιμονή και πίστη. Αυτές είναι οι αξίες που μας καθοδηγούν, μαζί με την προσήλωση στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το #TheHeartOfSport αποτελεί άλλωστε το brand promise για την εμπειρία INTERSPORT και αυτό προσπαθούμε πάντοτε να υπηρετούμε.