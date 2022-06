Τουλάχιστον δύο νέες εξαγορές θα ανακοινώσει σύντομα ο όμιλος Συμμετοχών Ideal Holdings, καθώς όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, πρόθεση αποτελεί η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου με εταιρείες που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης.

Μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου ο κ. Παπακωνσταντίνου ανέφερε ότι στόχοι της Ideal Holdings για το 2022 αποτελούν η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Coleus Packaging στη Νότια Αφρική τις επόμενες ημέρες και μία ακόμα εξαγορά στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Στρατηγική απόφαση αποτελεί η διασφάλιση της ομαλής εξέλιξης του επιχειρηματικού πλάνου των εταιρειών για το 2022 και η όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία για το 2023.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ποια είναι η Ideal Holdings

Η Ideal Holdings, αποτελεί τη μόνη εταιρεία στο Χρηματιστήριο με φιλοσοφία και χαρακτηριστικά private equity fund, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Παπακωνσταντίνου. Κάτω από την ομπρέλα του υπάρχουν πέντε συμμετοχές και μέχρι το τέλος του έτους θα προστεθούν δύο ακόμη. Οι στόχοι εστιάζουν στην αύξηση των επενδύσεων, την δημιουργία υπεραξίας, την εστίαση στις επιχειρησιακές και οικονομικές επιδόσεις και την αποεπένδυση σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Οι εταιρείες, στις οποίες έχει επενδύσει η Ideal Holdings δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς κλάδους όπως πληροφορική, λευκές συσκευές, προϊόντα τεχνολογίας, κυβερνοασφάλεια, καπάκια και πώματα φιαλών, αλλά και ανθρακούχα αναψυκτικά- mixers.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1972, αρχικά ως Ιντεάλ Στάνταρ Πυρίμαχα ΑΕ με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία βιομηχανικών πυρίμαχων υλικών. Το 1987 ξεκίνησε συνεργασία με την TOSHIBA και στη συνέχεια διεύρυνε τις δραστηριότητές της στους τομείς πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών (Spacephone Τηλεπικοινωνίες και Ideal Telecom), ενώ λίγο πριν την εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο το 1990, ίδρυσε το πρώτο κέντρο πιστοποίησης ψηφιακών υπογραφών VeriSign στα Βαλκάνια μέσω της εταιρείας ADACOM Α.Ε. Ακολούθησε μια μακρά διαδρομή, συνάπτοντας αξιόλογες στρατηγικές συμφωνίες με μεγάλους οίκους του εξωτερικού.

Ημερομηνία ορόσημο, αποτέλεσε η 17η Ιουνίου 2021, όπου, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Ideal μετασχηματίστηκε σε εταιρεία συμμετοχών, ενσωματώνοντας στο χαρτοφυλάκιό της τις εταιρείες Astir Vitogiannis και Three Cents, μέσω των οποίων επεκτάθηκαν οι δραστηριότητές της εκτός από την πληροφορική και στους δυναμικούς κλάδους της συσκευασίας καταναλωτικών αγαθών και της παραγωγής premium mixers και tonics.

Ο ενοποιημένος τζίρος της Ideal Holdings το προηγούμενο έτος, έφθασε τα 105 εκατ. ευρώ, μαζί με τις δραστηριότητες διανομής ηλεκτρικών συσκευών της «παλιάς» IDEAL), τα καθαρά προ φόρων τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 15,5 εκατ. ευρώ, ενώ αξιοσημείωτος είναι ο σχεδόν μηδενικός δανεισμός.

Όσον αφορά τη μετοχική σύνθεση: Το 37% της εταιρείας ελέγχει το management της Virtus και των θυγατρικών με το μεγαλύτερο ποσοστό να ελέγχει ο κ. Στέλιος Βυτόγιαννης της Astir Vitogiannis, το 20% κατέχουν οι οικογένειες Δαυίδ – Λεβέντη (παλαιοί μέτοχοι της Ideal), το 26% ανήκει σε θεσμικούς επενδυτές, το 5% στο VNK των αδελφών Κάτσου, με 5% συμμετέχει και ο όμιλος Olympia Group του Πάνου Γερμανού, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει σε μικροεπενδυτές

Οι αποδόσεις εταιρειών

Ιδιαίτερα ικανοποιητική είναι η απόδοση εταιρειών στις οποίες έχει επενδύσει η Ideal Holdings. Συγκεκριμένα:

Η Astir Vitogiannis – Coleus Packaging, είναι εταιρεία παραγωγής μεταλλικών πωμάτων στα Οινόφυτα Αττικής με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό. Εξάγει πάνω από 95% της παραγωγής της σε Ευρώπη, Αφρική, Αμερική, Ασία. Πελάτες της είναι βασικά πολυεθνικές εταιρείες παραγωγής μπύρας, αναψυκτικών και ποτών.

Επενδυτικά, προχωρά στην εξαγορά της Coleus Packaging με έδρα την Νότιο Αφρική, η οποία εξάγει το 25% της παραγωγής της σε 10 χώρες περιφερειακά από την Ν. Αφρική. Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί με την έγκριση της γνωστοποίησης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ν. Αφρικής μέχρι 30 Ιουνίου 2022. Οι εγκαταστάσεις της είναι ιδιόκτητες και ο μηχανολογικός εξοπλισμός παρόμοιος με της Astir. Οι πελάτες της Coleus είναι συμπληρωματικοί με τους πελάτες της Astir και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της λειτουργίας της και αύξησης του κοινού πελατολογίου.

Το 2021 σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών ήταν € 60 εκατ. και EBITDA € 10,8 εκατ., εκτιμώντας ότι το 2022 τα μεγέθη θα είναι σημαντικά μεγαλύτερα. Επενδυτικός στόχος είναι η λειτουργική βελτίωση της Coleus σε επίπεδα παρόμοια της Astir, η περαιτέρω αύξηση των μεγεθών και η αποκρυστάλλωση της αξίας μέσω συμμετοχής σε μεγαλύτερο σχήμα.

ADACOM – Netbull: Οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στον χώρο της κυβερνοασφάλειας και των υπηρεσιών εμπιστοσύνης. Η ADACOM είναι από τις παλαιότερες και πλέον γνωστές εταιρείες στον χώρο των trust services και cybersecurity, με μεγάλο πελατολόγιο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Netbull είναι μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας με εξειδίκευση στα managed security services που προσφέρονται μέσω του δικού της πολυβραβευμένου κέντρου ασφαλούς λειτουργίας «eIASIS». Η εταιρεία είναι γνωστή και από τις υπηρεσίες της για την απόκριση συμβάντων, καθώς διαχειρίστηκαν μερικές από τις μεγαλύτερες κυβερνοεπιθέσεις στην Ελλάδα. Το 2021 σε ενοποιημένη βάση ο κύκλος εργασιών ήταν € 17 εκατ. και EBITDA € 2,4 εκατ. εκτιμώντας, ότι το 2022 τα μεγέθη θα είναι σημαντικά μεγαλύτερα. Επενδυτικός στόχος είναι η συγχώνευση της Netbull με την ADACOM και η περαιτέρω επένδυση στον χώρο τα κυβερνοασφάλειας και την πληροφορικής.

Three Cents Artisanal Beverages: Η πρωτοποριακή εταιρεία premium mixers & tonics με έδρα την Ελλάδα. Ξεκίνησε σαν μια ιδέα 4 νέων ανθρώπων με όρεξη και όραμα, με στόχο να προσφέρουν στους επαγγελματίες του χώρου της εστίασης ένα premium και διαφορετικό προϊόν. Ιδρύθηκε στα τέλη του 2014 διαγράφοντας μια πολύ επιτυχημένη πορεία. Τα προϊόντα της ψηφίζονται κάθε χρόνο από επαγγελματίες bartenders σε διεθνείς διαγωνισμούς, ανάμεσα στα καλύτερα από πλευράς ποιότητας και δυνατοτήτων ανάπτυξης. Η εταιρεία μεγαλώνει με σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης κάθε χρόνο και προσφέρει νέα προϊόντα, είτε σε επίπεδο γεύσεων είτε σε επίπεδο διαφοροποίησης (Zero Sugar Line). Τα προϊόντα της εταιρείας Three Cents εξάγονται σε περισσότερες από 34 χώρες και το 2022 αναμένεται οι πωλήσεις στο εξωτερικό να υπερβούν τις πωλήσεις στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα θα κάνει ρεκόρ πωλήσεων.

Το 2021 η εταιρία έκανε ρεκόρ πωλήσεων με € 7,7 εκατ. και EBITDA με € 1,5 εκατ. Επενδυτικός στόχος είναι η άνοδος των πωλήσεων μέσω επενδύσεων σε marketing και promotion και η ισχυροποίηση του brand σε διεθνές επίπεδο.