Lamda Development: Γεμίζουν τα ταμεία οι πωλήσεις ακινήτων στο Ελληνικό – Ξεκινά νέο λανσάρισμα κατοικιών

Έως το τέλος του 2024 η Lamda Development θα έχει «γεμίσει» τα ταμεία της με συνολικά 900 εκατ. ευρώ από το σύνολο των πωλήσεων ακινήτων και οικοπέδων που πραγματοποιεί από την αρχή του έργου στο Ελληνικό. Την ώρα που η εταιρεία αναμένεται να «ρίξει» στην αγορά έως το τέλος του χρόνου και άλλες κατοικίες που θα συμπεριλαμβάνονται στα πέντε οικιστικά projects του Little Athens.

Στο πλαίσιο της χθεσινής ενημέρωσης των αναλυτών, ο Απόστολος Ζαφόλιας, Chief Strategy & IR Officer της Lamda Development, δήλωσε ότι μέχρι σήμερα οι εισπράξεις από τις πωλήσεις έχουν φτάσει στα 780 εκατ. ευρώ από αυτά τα 639 εκατ. ευρώ προέρχονται από τα οικιστικά. Ακόμη, όπως δήλωσε ο ίδιος συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς το λανσάρισμα των κατοικιών του Little Athens, καθώς έχουν υπογραφεί ιδιωτικά συμφωνητικά για 318 διαμερίσματα από τα 440 που έχουν βγει στην αγορά, ενώ σύντομα ξεκινάει και η β΄ φάση του project, καθώς μέχρι το τέλος του έτους θα λανσαριστούν ακόμα 450 κατοικίες.

Παράλληλα, με τις πωλήσεις υπάρχει και σημαντική πρόοδος και στις κατασκευαστικές εργασίες του project. Συγκεκριμένα, στα έργα Promenade Heights και Atrium Gardens και Trinity Gardens έχουν ολοκληρωθεί οι εκσκαφές, ενώ στο έργο Promenade Heights έχουν προχωρήσει και οι εργασίες θεμελίωσης, ενώ στο Pavilion Terraces έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες κατεδαφίσεις και έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εκσκαφών.

Ωστόσο, ιδιαίτερη ώθηση στα κέρδη της εταιρείας έδωσαν οι πέντε πωλήσεις οικοπέδων για οικιστικές αναπτύξεις συνολικής μέγιστης επιτρεπόμενης οικοδομήσιμης επιφάνειας περίπου 51.000 τ.μ. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε περίπου 106 εκατ. ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε μέσο τίμημα περίπου 2.100 ανά τ.μ. οικοδομήσιμης επιφάνειας.

Από το συνολικό τίμημα της συναλλαγής, ποσό περίπου 32 εκατ. εισπράχθηκε τον Ιούλιο ενώ μέχρι το τέλος 2024 αναμένεται να έχουν εισπραχθεί συνολικά 86 εκατομμύρια. Μετά την ολοκλήρωση όλων των επιμέρους συναλλαγών, η Lamda υπολογίζεται ότι θα αναγνωρίσει λογιστικό κέρδος προ φόρων ποσού περίπου 76 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο περίπου 20 εκατ. θα εισπραχθεί εντός του 2025.

Oι αγοραστές των συγκεκριμένων οικοπέδων είναι οι διεθνείς όμιλοι Brook Lane Capital και TENBRINKE και οι ελληνικοί Hellenic Ergon και Daedalus Development, οι οποίοι θα συνδράμουν στην ανάπτυξη αλλά και στην επιτάχυνση του ρυθμού ολοκλήρωσης της ανάπλασης του έργου στο Ελληνικό. Η συνολική επένδυση για τις εν λόγω αναπτύξεις εκτιμάται να ανέλθει στα 300 εκατ. ευρώ τουλάχιστον.

Σημαντικές εξελίξεις υπήρχαν και για το The Ellinikon Mall, καθώς σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στην ενημέρωση των αναλυτών προστέθηκαν σε αυτό ακόμα 100.000 τ.μ. τα οποία η εταιρεία στην αρχή σκόπευε να τα κάνει γραφεία.

Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί προσύμφωνα (Heads of Terms) για το 63% της συνολικής μεικτής εκμισθώσιμης επιφανείας του The Ellinikon Mall και για το 69% του Riviera Galleria και μάλιστα σε τιμές υψηλότερες σε σχέση με τα υφιστάμενα εμπορικά κέντρα. Εως το τέλος του έτους η διοίκηση της Lamda Development θα επιδιώξει να έχει αυξήσει τα ποσοστά αυτά σε 70% για το The Ellinikon Mall και σε 80% για το Riviera Galleria.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση το σχετικό χρονοδιάγραμμα, το The Ellinikon Mall θα είναι έτοιμο να λειτουργήσει κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα προβλέπεται να πραγματοποιήσει εγκαίνια το Riviera Galleria στο παράκτιο μέτωπο του Ελληνικού.