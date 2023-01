Μία νέα επένδυση που θα ξεπεράσει τα 280 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει περισσότερες από 800 θέσεις εργασίας, δρομολογεί η Grivalia Hospitality για την ανάπτυξη ενός εμβληματικού έργου πολυτελούς φιλοξενίας, αναψυχής και ευεξίας που θα προάγει την αειφόρο ανάπτυξη, την πράσινη ενέργεια και τις αρχές του βιώσιμου τουρισμού.

Η τουριστική ανάπτυξη θα βρίσκεται στη Μεγαλόνησο, το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των Πεταλιών, και θα αφορά στην ίδρυση και λειτουργία ενός υπερπολυτελούς θέρετρου πολύ υψηλών προδιαγραφών. Για τη διαχείριση του υπερπολυτελούς θέρετρου, η εταιρία βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με ξενοδόχο διεθνούς φήμης, ο οποίος δεν έχει ως τώρα παρουσία στην Ελλάδα.

Grivalia Hospitality: Οι παροχές

Το οικολογικό θέρετρο θα περιλαμβάνει πολυτελή ξενοδοχειακή εγκατάσταση, εστιατόρια, χώρους ευεξίας και εκγύμνασης, καθώς και beach club, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών ιδιαίτερα υψηλής ποιότητας σε Έλληνες και διεθνείς επισκέπτες. Προβλέπεται, επιπλέον, η ανάπτυξη πολυτελών branded κατοικιών, οι ιδιοκτήτες των οποίων θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν ιδιωτικότητα και πολυτέλεια, σε συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη σειρά ξενοδοχειακών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Όλες οι κατασκευές θα υλοποιηθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, με βιώσιμα υλικά και με σεβασμό στα τοπικά οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα, ακολουθώντας ένα μοντέλο ήπιας ανάπτυξης, που σε επίπεδο δόμησης θα αντιστοιχεί σε λιγότερο από 8% της συνολικής έκτασης.

Grivalia Hospitality: Ενεργειακή αυτονομία

Στόχος της Grivalia Hospitality είναι το υπερπολυτελές θέρετρο να αποτελέσει την πρώτη ξενοδοχειακή μονάδα στην Ελλάδα και από τις πρώτες παγκοσμίως που θα είναι πλήρως αυτόνομη ενεργειακά. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη του συνόλου των ενεργειακών αναγκών της τουριστικής μονάδας, είτε άμεσα είτε μέσω εφαρμογής συστήματος συμψηφισμού (net metering). Επίσης, σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα για οργανωμένες τουριστικές αναπτύξεις, προβλέπεται η δημιουργία όλων των απαραίτητων υποδομών, όπως μονάδα αφαλάτωσης, σύστημα ύδρευσης και άρδευσης, δίκτυο πυρόσβεσης, συστήματα φωτισμού, οδικό δίκτυο, αγκυροβόλιο σκαφών κ.ά.

Grivalia Hospitality: Η συνεισφορά στην οικονομία

Με το ύψος της επένδυσης να υπολογίζεται άνω των € 280 εκατ., το εμβληματικό αυτό έργο αναμένεται να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τον ελληνικό τουριστικό κλάδο και για την οικονομία της χώρας, καθώς η συνεισφορά του στο ΑΕΠ της χώρας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το €1 δις. Παράλληλα, η εμβληματική αυτή ανάπτυξη θα συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και στην τόνωση της απασχόλησης, καθώς στο στάδιο της κατασκευής θα δημιουργηθούν περί τις 800 θέσεις απασχόλησης, ενώ κατά τη φάση λειτουργίας θα δημιουργηθούν 400 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας από ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων.

Grivalia Hospitality: Το χαρτοφυλάκιο

Υλοποιώντας τουριστικές αναπτύξεις με σεβασμό απέναντι τόσο στο φυσικό τοπίο, όσο και στην κληρονομιά και την κουλτούρα κάθε περιοχής, στο χαρτοφυλάκιό της Grivalia Hospitality περιλαμβάνονται επενδυτικά έργα υπερπολυτελούς φιλοξενίας (Amanzoe, One & Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδας, ON Residence, Avantmar στην Πάρο, Voula Project κ.ά.) που ξεπερνούν σε αξία τα 600 εκατομμύρια ευρώ και θα ξεπεράσουν το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ μετά την ολοκλήρωση των υπό ανάπτυξη έργων.