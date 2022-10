Το 28ο McDonald’s που λειτουργεί η Premier Capital Ελλάς στην Ελλάδα, άνοιξε τις πόρτες του για το κοινό, υλοποιώντας επένδυση 1,5 εκατ. ευρώ και προσφέροντας απασχόληση σε 60 άτομα. Θα αποτελεί δε, το πρώτο κατάστημα που εφαρμόζει πολιτικές ανακύκλωσης σε συνεργασία με την Polygreen και το πρόγραμμα Just Go Zero.

Η Premier Capital Ελλάς συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα για το δίκτυο McDonald’s στην Ελλάδα, Το νέο εστιατόριο άνοιξε στο Χαλάνδρι στις 13 Οκτωβρίου 2022, επί της Λεωφόρου Δουκίσσης Πλακεντίας. Πρόκειται μάλιστα για το πρώτο εστιατόριο που θα ενσωματώνει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων, βασισμένο στη στρατηγική του brand για την αειφορία. Σε συνεργασία με την εταιρία Polygreen, το εστιατόριο McDonald’s θα εφαρμόζει πολιτικές ανακύκλωσης και κομποστοποίησης, όπου περιλαμβάνονται διαδικασίες συλλογής χαρτιού, πλαστικού, συσκευασιών και οργανικών αποβλήτων. Το πρόγραμμα Just Go Zero από την Polygreen θα ξεκινήσει περί τα τέλη Οκτωβρίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στρατηγική βιωσιμότητας

Η McDonald’s έχει θέσει ως στόχο μέχρι το 2025 όλες οι συσκευασίες που απευθύνονται στους πελάτες να προέρχονται 100% από ανανεώσιμες, ανακυκλωμένες ή πιστοποιημένες πηγές, καθώς επίσης να ανακυκλώνονται οι συσκευασίες σε όλα τα εστιατόρια McDonald’s.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το νέο McDonald’s Πλακεντίας ενσωματώνει το πιο πρόσφατο μοντέλο υπηρεσιών του brand ‘Experience of the Future’, φέρνοντας μια σειρά καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών και υπηρεσιών που ενισχύουν την εμπειρία του πελάτη.

Σύμφωνα με τη Simona Mancinelli, Διευθύνουσα Σύμβουλο της Premier Capital Ελλάς που διαχειρίζεται τα εστιατόρια McDonald’s στην Ελλάδα, «Με το νέο εστιατόριο συνεχίζουμε στη δέσμευσή μας για επενδύσεις στην αγορά και στο δίκτυό μας. Φέρνοντας το θρυλικό brand McDonald’s πιο κοντά σε περισσότερους επισκέπτες, προσφέρουμε σταθερή αξία και ευκολία μέσω των υπηρεσιών McDrive, McDelivery και των ψηφιακών καναλιών μας περιλαμβανομένης της εφαρμογής McDonald’s app. Επιπλέον, αυτό θα είναι το πρώτο εστιατόριό μας που θα ενσωματώνει πλήρως το πρόγραμμά μας για μηδενικά απόβλητα. Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλα. Εργαζόμαστε σκληρά για να υλοποιήσουμε τις πολιτικές μας για το περιβάλλον για να αναβαθμίσουμε την εμπειρία McDonald’s και να συμπεριλάβουμε τους επισκέπτες μας στο όραμά μας για ένα βιώσιμο μέλλον».

Από το 2011 που ανέλαβε ως Developmental Licensee της McDonald’s στην Ελλάδα, η Premier Capital Ελλάς έχει επενδύσει περισσότερα από 34,8 εκατομμύρια ευρώ για το άνοιγμα νέων εστιατορίων, την ανακαίνιση υφιστάμενων καθώς και αναβάθμιση υποδομών και τεχνολογίας σε ολόκληρο το δίκτυο.