H Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας σας προσκαλεί στο 8th HAEE Energy Transition Symposium, “Rethinking Energy: The new state of play for a secure and sustainable future”, που θα πραγματοποιηθεί στις 27-29 Σεπτεμβρίου, 2023, στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, στην Αθήνα.

Οι θεματικές του Συνεδρίου θα καλύψουν όλα τα κρίσιμα ζητήματα του ενεργειακού γίγνεσθαι όπως:

η πρόοδος προς την Πράσινη Μετάβαση,

οι Πράσινες και Βιώσιμες Επενδύσεις στην Ελλάδα και την ΕΕ,

η Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας,

οι προοπτικές ανάπτυξης των ΑΠΕ,

οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα του Φυσικού Αερίου και του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου,

η Ενεργειακή Αποδοτικότητα,

οι Πράσινες Τεχνολογίες και το Υδρογόνο,

η Απανθρακοποίηση των Νησιών,

η μείωση των Εκπομπών Άνθρακα: στόχοι, τεχνολογίες δέσμευσης, τιμολογιακή πολιτική,

η αξιοποίηση των εθνικών πόρων Υδρογονανθράκων,

η στρατηγική για την Ανάπτυξη Πλωτών Αιολικών Πάρκων,

η Γεωπολιτική και η Ενεργειακή Ασφάλεια στην ΝΑ Ευρώπη.

Το Συνέδριο, που έχει γίνει πια θεσμός στον ενεργειακό διάλογο, θα συγκεντρώσει μια πληθώρα διακεκριμένων προσωπικοτήτων του ενεργειακού τομέα, ενώ θα δώσει το βήμα σε ακαδημαϊκούς, διδακτορικούς φοιτητές και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον ενεργειακό τομέα , ώστε να παρουσιάσουν το ερευνητικό τους έργο γύρω από την ενεργειακή μετάβαση και τις καινοτόμες πράσινες τεχνολογίες. Για το σύνολο των επιβεβαιωμένων ομιλητών του Συνεδρίου, πατήστε εδώ.

Για να παρακολουθήσετε το Συνέδριο από κοντά, εγγραφείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου εδώ ή επικοινωνήστε μαζί μας στο email: haee2023@haee.gr