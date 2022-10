Τα Δημόσια Επενδυτικά Ταμεία της Μάλτας (MGI), της Αιγύπτου (TSFE), της Γαλλίας (Bpifrance) και της Ισπανίας (COFIDES), είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι το Υπερταμείο, το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας, υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας χθες στη Μαδρίτη, ως το νέο μέλος του Δικτύου των Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων Ευρώπης – Μέσης Ανατολής – Βόρειας Αφρικής (ΕΜΕΝΑ Sovereign Wealth Funds Foundation).

Το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Ισπανίας (COFIDES) και το Υπερταμείο θα υπογράψουν μέχρι τις αρχές του επόμενου έτους την πράξη ένταξης στο «Ίδρυμα Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων Ευρώπης – Μέσης Ανατολής – Βόρειας Αφρικής» (EMENA Foundation), με έδρα τη Μάλτα, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας στη Μεσόγειο.

Ο σκοπός του δικτύου

Το «EMENA Foundation» στοχεύει να λειτουργήσει ως περιφερειακή πλατφόρμα συνάντησης για τα μέλη με σκοπό να ανταλλάξουν εμπειρίες και διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες που επιτυγχάνουν εθνικούς και βιώσιμους στόχους οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική. Το δίκτυο συνεργασίας στοχεύει περαιτέρω να συγκεντρώσει κεφάλαια και να βοηθήσει να ξεκλειδωθούν σημαντικές ιδιωτικές ροές επενδύσεων για την τη χρηματοδότηση έργων ή εταιρειών στην περιοχή Ευρώπης – Μέσης Ανατολής – Βόρειας Αφρικής, η οποία έχει ένα κενό επενδυτικής χρηματοδότησης 700-900 δισ. δολάρια, εστιάζοντας στην πράσινη τεχνολογία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την καινοτομία.

Η θέση της Μάλτας

«Το Malta Government Investments είναι πολύ περήφανο που τα τελευταία δύο χρόνια ηγήθηκε της δημιουργίας του Δικτύου Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων EMENA (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική), μαζί με την Bpifrance και το Sovereign Fund of Egypt, και που σήμερα καλωσορίζει το Υπερταμείο, σε συνέχεια της ένταξης του COFIDES της Ισπανίας τον περασμένο Μάρτιο στη Μάλτα, ως νέα του μέλη. Το «ΕΜΕΝΑ Foundation» με έδρα τη Μάλτα, είναι ένα δίκτυο δημόσιων επενδυτικών ταμείων στην περιοχή που θα συζητήσει και θα μοιραστεί ευκαιρίες συνεπένδυσης», δήλωσε ο Herald Bonnici, Διευθύνων Σύμβουλος του MGI. “Είμαστε πολύ περήφανοι που η «οικογένεια» του Δικτύυ ΕMENA μεγαλώνει με την είσοδο του Υπερταμείου, για τη διερεύνηση συνεργασιών ανάμεσα στα Δημόσια Ταμεία που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή, και ιδιαίτερα στη Μεσόγειο. Αυτή η περιοχή έχει μεγάλες δυνατότητες και ευκαιρίες επενδύσεων στις υποδομές, στην ακίνητη περιουσία και στην ψηφιοποίηση», δήλωσε ο Ayman Soliman, Διευθύνων Σύμβουλος του Δημοσίου Επενδυτικού Ταμείου της Αιγύπτου (The Sovereign Fund of Egypt).

Η θέση της Γαλλίας

«Είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση των μελών του EMENA που φιλοξενήθηκε από το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο COFIDES της Ισπανίας, στη Μαδρίτη. Είμαι χαρούμενος που βλέπω ότι το Δίκτυό μας μεγαλώνει, καθώς το Υπερταμείο , το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας, εντάχθηκε ως μέλος. Αποδεικνύεται ότι αυτή η πρωτοβουλία απαντά σε μια πραγματική ανάγκη. Το EMENA Foundation είναι μεν ένα φιλόδοξο έργο, αλλά οι συζητήσεις μας έδειξαν ότι έχουμε πολλές ευκαιρίες. Πρέπει τώρα να αναπτύξουμε τα δικά μας επιχειρησιακά εργαλεία για να προχωρήσουμε και να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα», δήλωσε ο Pascal Lagarde, Εκτελεστικός Διευθυντής της Bpifrance.

Η θέση της Ισπανίας

«Είναι τιμή μας που φιλοξενούμε αυτή τη συνάντηση στο COFIDES στη Μαδρίτη και είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε τη στρατηγική μας συνεργασία με το συνεργατικό δίκτυο των Δημοσίων Επενδυτικών Ταμείων της περιοχής Ευρώπης – Μέσης Ανατολής – Βόρειας Αφρικής.

Για το COFIDES, αυτή είναι μια στρατηγική συνεργασία για την ενίσχυση της περιοχής της Μεσογείου μέσω επενδύσεων υψηλής επίδρασης, με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη τεχνολογία, την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την καινοτομία. Η COFIDES δεσμεύεται να συνεχίσει τις συνεργασίες της με τα δημόσια επενδυτικά ταμεία που είναι βασικοί χρηματοοικονομικοί παράγοντες χάρη στον σταθεροποιητικό ρόλο τους μέσω μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επενδυτικών στρατηγικών. Η COFIDES είναι επίσης ενεργό μέλος του Διεθνούς Φόρουμ των Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων (IFSWF) και το δίκτυο One Planet Sovereign Wealth Funds.” είπε ο José Luis Curbelo, Πρόεδρος της COFIDES.

Δ. Δημητριάδης CEO Υπερταμείο

«Είμαστε πολύ περήφανοι που το Υπερταμείο, το Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο της Ελλάδας, ενώνει τις δυνάμεις του με το Δίκτυο EMENA. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν τεράστιες προοπτικές στη συνεργασία μεταξύ των Δημόσιων Επενδυτικών Ταμείων που μοιράζονται την ίδια γεωγραφική περιφέρεια προκειμένου να επωφεληθούν από μια μεγάλη εργαλειοθήκη πολυμερών θεσμών, να διερευνήσουν από κοινού πιθανά επενδυτικά έργα και να μοιραστούν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη», δήλωσε ο Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου.