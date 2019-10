Εξελίξεις στον χώρο του real estate! Επεκτείνονται δύο εμπορικά και… έπεται συνέχεια

Πρόκειται για την Noval Property, του ομίλου εταιρειών Viohalco, η οποία συστάθηκε μέσω της συγχώνευσης της Noval AE και της Bετ AE. Με κορωνίδες τα εμπορικά κέντρα River West στο Αιγάλεω και Mare West στον Ισθμό της Κορίνθου, η εταιρεία real estate, Noval Property, διαθέτει χαρτοφυλάκιο 41 ακινήτων, σε Ελλάδα και Βουλγαρία, που η συνολική τους επιφάνεια ξεπερνά τα 400.000 τ.μ.

Στα επενδυτικά της, σχέδια περιλαμβάνονται εργασίες για την επέκταση των δύο εμπορικών κέντρων που ήδη διαθέτει. Στο πλαίσιο αυτό, επενδυτικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει στο Mare West στην Κόρινθο προβλέποντας τη δημιουργία σύνθετου αθλητικού και ψυχαγωγικού πάρκου 7.000 τ.μ., ενώ επεκτατικά σχέδια έχουν ήδη ξεκινήσει και στο River West, επί της λεωφόρου Κηφισού, στο Αιγάλεω, για την κατασκευή ενός κτιρίου 23.000 τ.μ., που θα περιλαμβάνει εμπορικά καταστήματα σε οικόπεδο όμορο του River West. Επιπλέον, εντός του 2019, ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός κτιρίου γραφείων με περιβαλλοντική πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) με την επωνυμία The Butterfly.

Nα σημειωθεί, ότι στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της θυγατρικής εταιρείας του ομίλου Viohalco, εκτός από το εμπορικά κέντρα River West και Mare West, περιλαμβάνονται επίσης: Κατάστημα IKEA στο Αιγάλεω (πλησίον του River West), ξενοδοχείο στην πλατεία Καραϊσκάκη, μισθωμένο στη Wyndham, δύο συγκροτήματα γραφείων στο Χαλάνδρι, ένα συγκρότημα γραφείων στην λεωφόρο Κηφισίας, βιομηχανικά κτίρια και γραφεία στα Οινόφυτα, καθώς και κτίριο γραφείων στη Σόφια της Βουλγαρίας.