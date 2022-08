Στη σύσταση μιας νέας εταιρείας με την επωνυμία Hold Co προχωρούν από κοινού ο κατασκευαστικός όμιλος Ελλάκτωρ και ο όμιλος Motor Oil της οικογένειας Βαρδινογιάννη, με σκοπό να συμμετάσχουν στον πολλά υποσχόμενο και με προοπτικές κλάδο της ενέργειας.

Η παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε στη γενική συνέλευση των μετόχων της Ελλάκτωρ που πραγματοποιήθηκε σήμερα (25/8). Όπως ειπώθηκε, στο μετοχικό κεφάλαιο της Hold Co, θα συμμετάσχουν οι εταιρείες More με 75% και η Ελλάκτωρ με 25%. Την απόφαση αυτή είχε εγκρίνει στις αρχές Αυγούστου και το διοικητικό συμβούλιο της Motor Oil.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως συμφώνησαν οι δύο πλευρές, στο μετοχικό κεφάλαιο της υπό σύστασης Hold Co, θα εισρεύσουν μετρητά ύψους 330 εκατ. ευρώ περίπου από την εταιρεία More και δραστηριότητες από τον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της εταιρείας Spin Co, του ομίλου Ελλάκτωρ.

Ακολούθως, η νεοσυσταθείσα εταιρεία θα προχωρήσει σε τραπεζικό δανεισμό, ώστε να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρείας Spin Co κι αυτομάτως να αποκτήσει δραστηριότητα στον κλάδο των ΑΠΕ. Εκτιμάται ότι, το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ της Ελλάκτωρ έχει συνολική ισχύ 493 MW, καθώς κι επιπλέον, έργα τα οποία υπολογίζεται ότι η συνολικής τους ισχύ ξεπερνά το 1,6 GW, που σημαίνει ότι η νέα εταιρεία θα εισέλθει δυναμικά στον κλάδο της ενέργειας, ενώ και οι δύο βασικοί μέτοχοι θα ισχυροποιήσουν περαιτέρω τη θέση τους στην αγορά.