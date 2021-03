«Καθ’ οδόν» οι ανεμογεννήτριες πάνω στη θάλασσα – Έως τον Ιούνιο το νομοσχέδιο

Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα που θα «εκμεταλλευτούν» τη δυναμική των υδάτινων πόρων για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα της «πράσινης οικονομίας». Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050, το 35% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να παράγεται από υπεράκτιες πηγές.

Στην Ελλάδα, γίνονται προσπάθειες, ώστε το νέο νομοσχέδιο για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα να πάρει το δρόμο για τη Βουλή, μέχρι τον Ιούνιο.

Ένα διαφανές πλαίσιο, ταχύτητα στις επενδύσεις και ωρίμανση των θαλάσσιων τεχνολογιών είναι μερικά από τα αιτήματα των εμπλεκόμενων φορέων στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, που τώρα δημιουργείται. Τα παραπάνω τονίστηκαν μεταξύ άλλων και στο Blue Economy Forum, με θέμα του τις αιολικές επενδύσεις πάνω σε θάλασσες.

Ο CEO της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) κ. Παναγιώτης Παπασταματίου τονίζει ότι υπάρχει ισχυρή πολιτική δέσμευση προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς οι νέες επενδύσεις θα φέρουν υψηλή προστιθέμενη αξία στη χώρα. «Θέλουμε ένα διαφανές πλαίσιο για τα υπεράκτια αιολικά», αναφέρει, προσθέτοντας ότι είναι εξίσου σημαντική η ασφαλής πρόσβασή τους στο δίκτυο και την αγορά. Αναφέρει, δε την ανάγκη για έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό τόσο σε επίπεδο χωρητικότητας όσο και διαγωνισμών, ώστε να καταστούν δυνατές οι σχετικές επενδύσεις.

Εκπρόσωποι μεγάλων εταιρειών που ήδη δραστηριοποιούνται στην παγκόσμια αγορά, τονίζουν ότι η χώρα θα πρέπει εκμεταλλευθεί τη θαλάσσια τεχνογνωσία της, το πλούσιο αιολικό δυναμικό που διαθέτει καθώς και το γεωγραφικό της πλεονέκτημα. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου Blue Economy Forum αναφορά έγινε και στο ρόλο του ανανεώσιμου υδρογόνου, το οποίο μπορεί να παραχθεί με πολύ χαμηλό κόστος και να αξιοποιήσει τις υπάρχουσες υποδομές μεταφοράς αερίου.

Προβλέπονται κονδύλια

Την πολιτική της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με έμφαση το πεδίο της καθαρής Ενέργειας ανέλυσε ο κ. Ricardo Mourinho Félix, Vice-President of the EIB for Blue Economy. Ο αντιπρόεδρος τόνισε ότι οι θάλασσες είναι σημαντικές για την επιβίωση στον πλανήτη και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Χρειάζεται να βάλουμε γαλάζιο την πράσινη ανάπτυξη». Ο κ. Mourinho, πρόσθεσε ότι από το 2025 το 50% των χρηματοδοτήσεων της EIB θα χορηγούνται προς αυτή την κατεύθυνση για υψηλού επιπέδου επενδύσεις για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

O αντιπρόεδρος της EIB τόνισε επίσης ότι στο πλαίσιο των πολιτικών της η Τράπεζα επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης και της μόλυνσης από τα μικροπλαστικά. Ειδικά αναφέρθηκε στις χρηματοδοτήσεις σε Πράσινη Ενέργεια, φέρνοντας ως παράδειγμα ένα καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα αιολικής ενέργειας στην Πορτογαλία, ενώ επεσήμανε την ανάγκη προώθησης των συνεργασιών. «Η ώρα είναι τώρα για τις θάλασσές μας – Δεν έχουμε άλλο χρόνο», τόνισε καταλήγοντας ο κ. Mourinho, τονίζοντας την ανάγκη προώθησης ιδιωτικών πρωτοβουλιών για την προώθηση της θαλάσσιας οικονομίας.