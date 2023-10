Οι κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες φιλοδοξούν να υιοθετήσουν στρατηγικές μείωσης της ετήσιας κατανάλωσης καυσίμων των στόλων τους κατά 20%, με σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά περισσότερο από 200 εκατομμύρια τόνους σε ετήσια βάση ώστε μακροπρόθεσμα, να επιτρέψουν την εισαγωγή ακριβότερων καυσίμων μηδενικών εκπομπών.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μείωσης της ετήσιας κατανάλωσης καυσίμων περιλαμβάνουν την Amaggi, Blue Visby, Bunge, Cargill, Chevron Shipping, Cofco, Copenhagen Commercial Platform (CCP), Euronav, Genco Shipping, Lloyd’s Register, Louis Dreyfus Company, Maersk Tankers, NAPA, NYK Group, OCIMF, Oldendorff Carriers, Port of Açu, Port of Rotterdam, PSA International Pte Ltd, Rubis Energie, Siglar Carbon, Signol, Stena Bulk, Stephenson Harwood, Torvald Klaveness, UKHO, Viterra, Watson Fairly & Williams LLP (WFW), Wisdom Marine Group και Zero North. Τρεις εκ των συμμετεχουσών εταιρειών – Chevron, Euronav και Cargill – ανακοίνωσαν την κοινή δήλωση (Ambition Statement) στο πλαίσιο του συνεδρίου του Global Maritime Forum στην Αθήνα.

Τομείς δράσης

Η εφαρμογή στρατηγικών, που αποσκοπούν στην βελτιστοποίηση της αποδοτικότητάς διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη μείωση των εκπομπών από τη ναυτιλία σήμερα, ενώ παράλληλα προετοιμάζει τον κλάδο για μία πιο ομαλή μετάβαση σε ένα μέλλον μηδενικών εκπομπών μακροπρόθεσμα.

Το Global Maritime Forum έχει εντοπίσει πέντε βασικούς τομείς δράσης για τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας στη λειτουργία των πλοίων.

Οι πέντε αυτοί τομείς δράσεων περιλαμβάνουν:

* Τη συλλογή δεδομένων και την ενίσχυση της διαφάνειας

* Αλλαγές στις συμβάσεις

* Πιλοτικά προγράμματα

* Λιμάνια, τερματικούς σταθμούς και αλυσίδες αξίας

* Τον πολιτισμό και την ηγεσία στην Ναυτιλία

Οι εταιρείες και οι οργανισμοί, που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία υπέγραψαν από κοινού δήλωση (Ambition Statement), με την οποία συμφωνούν στην ανάληψη συλλογικής δράσης στους παραπάνω πέντε τομείς και στην υπεύθυνη αξιολόγηση της προόδου τους.

Παράλληλα συμφώνησαν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην εισαγωγή του θέματος της βελτίωσης της αποδοτικότητας στην πρώτη γραμμή της ατζέντας της παγκόσμιας ναυτιλίας.