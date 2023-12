Τη μεγαλύτερη πράσινη επένδυση, στην ιστορία της υλοποιεί η εταιρεία Παπαστράτος, για τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου «έξυπνου» εργοστασίου. Σ’ αυτό το πλαίσιο δρομολογεί επενδύσεις 10 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο, στοχεύοντας στον περιορισμό της χρήσης ορυκτών καυσίμων και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30% έως το 2025.

Το νέο επενδυτικό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματισμού και της στρατηγικής work in progress, που ξεκίνησε το 2017 και ήδη καταγράφει σημαντικές επιτυχίες, όπως το γεγονός ότι, από το 2017 η εταιρεία προμηθεύεται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας αποκλειστικά από ΑΠΕ. Επιπλέον, όλο αυτό το διάστημα η Παπαστράτος δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα έχει επενδύσει 700 εκατομμύρια ευρώ, με άμεσο αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία της χώρας.

Οι πράσινες αλλαγές

Σύμφωνα με το επενδυτικό πρόγραμμα των 10 εκατ. ευρώ, μέχρι τις αρχές του 2025 θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις οροφές του εργοστασίου, αντλιών θερμότητας, καθώς και – βιομηχανικού τύπου – ηλεκτρικού μπόιλερ. Με την ενεργειακή αναβάθμιση του εργοστασίου της, η Παπαστράτος θα πετύχει μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και κάλυψη σημαντικού μέρους των ενεργειακών της αναγκών χωρίς την απαίτηση ορυκτών καυσίμων ως πρώτες ύλες.

Όπως ανακοίνωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος, Γιώργος Μαργώνης, στο ετήσιο Οικονομικό Συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, η στρατηγική αυτή επένδυση, με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους πρώτους μήνες του 2025, εντάσσεται στο πρόγραμμα Zero Carbon Tech της μητρικής εταιρείας Philip Morris International (PMI)

Επενδύσεις 120 εκατ. ευρώ

Στο πλαίσιο του προγράμματος Zero Carbon Tech, η Philip Morris International θα επενδύσει συνολικά 120 εκατομμύρια ευρώ στα εργοστάσιά της, προσεγγίζοντας ακόμη περισσότερο την πραγμάτωση του στρατηγικού της οράματος για τη βιώσιμη Βιομηχανία του Μέλλοντος (Manufacturing of the Future). Το εργοστάσιο της Παπαστράτος είναι ένα από τα πρώτα που θα υλοποιήσουν αυτή την επένδυση, πιστοποιώντας τον κομβικής σημασίας ρόλο της Παπαστράτος στον στρατηγικό σχεδιασμό της PMI.

Να σημειωθεί, ότι σημαντική συνεισφορά στην υλοποίηση της νέας «πράσινης» επένδυσης έχει η ομάδα του Εργαστηρίου Θερμικών Διεργασιών της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με την τεχνογνωσία και την υψηλού επιπέδου τεχνική καθοδήγηση που παρείχε.

Αποτύπωμα σε περιβάλλον και κοινωνία

Η Παπαστράτος είναι η μόνη εταιρεία στη χώρα που παράγει στο εργοστάσιο της εναλλακτικά προϊόντα καπνού μειωμένου κινδύνου και μέσα σε 6 χρόνια έχει δημιουργήσει ένα δυναμικό εξαγωγών 300 εκατομμυρίων ευρώ για την Ελλάδα.

Η συνεισφορά της είναι σημαντική για την κοινωνία, καθώς έχει προχωρήσει σε περισσότερες από 1.000 προσλήψεις για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του εργοστασίου. Χάρη σε αυτό το μίγμα ικανότατων ανθρώπων και προηγμένων εγκαταστάσεων, σύντομα θα λειτουργεί ένα υπερσύγχρονο megaplant με συγκεκριμένους στόχους σε ό,τι αφορά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, ήδη έχουν επενδυθεί 2 εκατ. USD, για να εξυπηρετούν τον στόχο μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 30% μέχρι το 2025, ενώ το 2020 η εταιρεία δεσμεύτηκε να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και νερού ανά μονάδα προϊόντος κατά 20% σε βάθος 5ετίας. Ο στόχος αυτός έχει ήδη επιτευχθεί μέσα σε διάστημα 2,5 χρόνων.