Ποια είναι η Inspired που επενδύει σε ελληνικά ιδιωτικά σχολεία

Ένα από τα θέματα που απασχολούν έντονα μερίδα γονέων είναι τι είδους αλλαγές και ισορροπίες θα φέρει η είσοδος σε παραδοσιακά ιδιωτικά σχολεία και εκπαιδευτήρια ξένων funds.

Όχι άδικα, δεδομένου ότι η νέα σχολική χρονιά συνέπεσε με την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας -στις 13 Σεπτεμβρίου- του ομίλου ιδιωτικής εκπαίδευσης Inspired Education Group στη σχολή Μωραΐτη. «Με χαρά σας ανακοινώνουμε τη νέα στρατηγική συνεργασία του σχολείου μας με την Inspired, τον κορυφαίο εκπαιδευτικό οργανισμό ιδιωτικών σχολείων στον κόσμο. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας θα έρθουν σε επαφή με τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία παγκοσμίως, μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγής, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να υιοθετήσουμε διεθνώς αναγνωρισμένες εκπαιδευτικές πρακτικές, εμπλουτίζοντας το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με νέες καινοτόμες προτάσεις και τεχνολογίες» ανακοίνωσε, πρόσφατα, η Σχολή Μωραΐτη.

Ακολούθησε η συνεργασία του Inspired με τα Εκπαιδευτήρια Κωστέα – Γείτονα (CGS), που ιδρύθηκαν το 1973 και αποτελούν ένα από τα παλαιότερα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της Ελλάδας που βρίσκεται στην Παλλήνη σε campus συνολικής έκτασης 67 στρεμμάτων. Η συμφωνία περιλαμβάνει και τη δημιουργία ενός νέου σχολείου στο Ελληνικό με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.

O όμιλος Inspired Education Group

Ποιος είναι όμως, ο όμιλος Inspired Education Group που ελέγχει ή συνεργάζεται με 110 σχολεία σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία-Ειρηνικό και Αμερική που αντιστοιχούν σε περισσότερους από 80 χιλ. μαθητές; Τον ξένο εκπαιδευτικό όμιλο ίδρυσε το 2013 ο Βρετανολιβανέζος Nadim Nsouli, με την πρώτη του επένδυση να αφορά το Reddam House, ένα συγκρότημα σχολείων στη Νότια Αφρική. Έκτοτε αναπτύσσεται συνεχώς, προχωρώντας σε σειρά εξαγορών και κατασκευής νέων σχολείων σε Ισπανία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Μεξικό και Μπαχρέιν.

Όπως έχει αναφέρει ο ίδιος, σε συνέντευξή του, ο όμιλος επικεντρώνεται σε σχολεία όπου φοιτούν παιδιά εύπορων οικογενειών, διαθέτοντας, κατά μέσο όρο, 1000 μαθητές. Εν μέσω πανδημίας, οπότε ο Nsouli είχε νοσήσει βαριά, το GIC, κρατικό fund της Σιγκαπούρης επένδυσε 350 εκατ. ευρώ στο Inspired, αποκτώντας το 15% του μετοχικού κεφαλαίου του. Το deal εκείνο ενίσχυσε σε 3,05 δισ. ευρώ την αξία της εταιρείας η οποία κατέστη μία από τις πιο υψηλά αποτιμημένες ανεξάρτητες αλυσίδες εκπαίδευσης παγκοσμίως.

«Τα σχολεία που αποκτούμε είναι όλα επιτυχημένα στις χώρες και τις πόλεις όπου αυτά δραστηριοποιούνται. Διαρκή προτεραιότητά μας είναι να προστατεύουμε αυτό που έχει καταστήσει επιτυχημένα τα σχολεία αυτά. Το ήθος και τις αξίες τους» έχει αναφέρει σε συνέντευξή του ο Nsouli. Ένα από τα αποκτήματα του ιδρυτή της Inspired που συζητήθηκε πολύ στην Αγγλία αφορά το Wetherby School στο Νοτινγκ Χιλ όπου έχουν φοιτήσει πρίγκιπες Ουίλιαμ και Χάρι, όπως και οι γιοί της οικογένειας Μπέκαμ Ρομέο και Κρουζ.

Η προσωπική ιστορία

Ο 55χρονος Nadim Nsouli έχει αποκτήσει με τη σύζυγό του Simone τέσσερα παιδιά (Λίλα, Ζέιντ, Αϊντάν και Λιβ). Το 2011 η πρωτότοκος κόρη τους Lyla διαγνώστηκε με μιας επιθετικής μορφής καρκίνο στον εγκέφαλο, που οδήγησε στο θάνατό της τον Ιανουάριο του 2012. Το γεγονός αυτό ενέπνευσε τους γονείς της να ιδρύσουν το ίδρυμα Lyla Nsouli μέσω του οποίου παρέχεται χρηματοδότηση σε ερευνητικά κέντρα για τον καρκίνο. Τον Μάρτιο του 2020, λίγο πριν κλείσει το deal με το κρατικό fund της Σιγκαπούρης GIC, αρρώστησε βαριά από κορωνοϊό και χρειάστηκε να νοσηλευτεί για πέντε ημέρες στη εντατική.

Πριν ασχοληθεί με την ιδιωτική εκπαίδευση, ο Nadim Nsouli, δραστηριοποιούνταν στον τομέα των επενδύσεων. Ήταν επικεφαλής Ευρώπης του ιδιωτικού fund Gores Group και πριν από αυτό είχε ιδρύσει και διαχειριζόταν την Lago Ventures. Επίσης, αποτελούσε μέλος του τομέα μέσων ενημέρωσης και τηλεπικοινωνιών της Morgan Stanley και της J.P.Morgan στο Λονδίνο, έχοντας ξεκινήσει την καριέρα του ως δικηγόρος στην εταιρεία Jones, Day, Reavis & Pogue.

Gores Group, a special situations private equity fund based in Los Angeles. Prior to Gores, he founded and managed Lago Ventures, a venture capital firm. Previously, Nadim was a member of the media and telecommunications investment banking teams of Morgan Stanley and J.P. Morgan in London. Nadim started his career in New York as a corporate lawyer at Jones, Day, Reavis and Pogue. He received a Master of Business Administration from INSEAD with distinction, a Juris Doctor from New York University School of Law and a Bachelor of Science (magna cum laude) from Georgetown University.