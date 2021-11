Εκτόξευση για τις παγκόσμιες επενδύσεις Venture Capital, που ξεπέρασαν τα US$ 170 δισ. σημειώθηκε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, σύμφωνα με την έκθεση Venture Pulse της KPMG.

Το φετινό υγιές επίπεδο των παγκόσμιων επενδύσεων VC δεν έδειξε σημάδια επιβράδυνσης κατά το γ’ τρίμηνο του 2021, καταγράφοντας ρεκόρ για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, με US$ 171,7 δισ. μέσω 8 682 συναλλαγών. Η υψηλή ρευστότητα, η αυξανόμενη συμμετοχή λιγότερο «παραδοσιακών» επενδυτών VC και οι ευκαιρίες αποεπένδυσης συνέβαλλαν στη διατήρηση μιας υγιούς αγοράς VC, σύμφωνα με το Venture Pulse του γ’ τριμήνου 2021, την τριμηνιαία έκθεση που εκδίδεται από την KPMG Private Enterprise σχετικά με τις τάσεις VC παγκοσμίως και σε βασικές περιφέρειες σε όλο τον κόσμο.

Το ρεκόρ των 11 συναλλαγών αξίας άνω του US$ 1 δισ. η κάθε μία στη διάρκεια του τριμήνου, βοήθησε τις επενδύσεις VC να σκαρφαλώσουν σε νέο υψηλό. Η ινδική Flipkart άντλησε US$ 3,6 δισ. στη μεγαλύτερη συναλλαγή του γ’ τριμήνου 2021, με τις αμερικανικές Rivian (US$ 2.5 δισ.) και Generate (US$ 2 δισ.) να ακολουθούν. Άλλες εταιρείες με γύρους χρηματοδότησης άνω του US$ 1 δισ. περιλαμβάνουν την Byju με έδρα στην Ινδία (US$ 1,7 δισ.), Databricks στις ΗΠΑ (US$ 1,6 δισ.), Svolt στην Κίνα (US$ 1,58 δισ.), Articulate στις ΗΠΑ (US$ 1,5 δισ.) Devoted Health στις ΗΠΑ (US$ 1,2 δισ.), Nubank στη Βραζιλία (US$ 1,1 δισ.), Chime στις ΗΠΑ (US$ 1,1 δισ.) και GoPuff στις ΗΠΑ (US$ 1 δισ.).

Στην αμερικανική ήπειρο πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από τις μισές παγκόσμιες επενδύσεις VC συνολικά, καταγράφοντας ρεκόρ χρηματοδότησης στα US$ 94 δισ. στη διάρκεια του γ’ τριμήνου 2021. Τα US$ 82,8 δισ. αυτού του συνόλου – επίσης νέο ρεκόρ τριμήνου – προήλθαν από τις ΗΠΑ. Οι επενδύσεις VC στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού ανήλθαν στα US$ 48,1 δισ. κατά το καλύτερο τρίμηνο μετά το β’ τρίμηνο 2018, αλλά και το δεύτερο καλύτερο τρίμηνο για τις επενδύσεις VC που έχει καταγραφεί γενικά. Μετά το ρεκόρ του β’ τριμήνου του 2021, οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη κατέγραψαν μικρή κάμψη στα US$ 27,5 δισ., κυρίως λόγω της καλοκαιρινής επιβράδυνσης καθώς πολλοί επενδυτές έφυγαν για διακοπές για πρώτη φορά μετά την έναρξη της πανδημίας.

Η παγκόσμια δραστηριότητα αποεπένδυσης παρέμεινε ισχυρή – με αξία US$ 292 δισ. μέσω 780 συναλλαγών το γ’ τρίμηνο του 2021. Αυτό συνέβαλε στην εκτόξευση του συνολικού ποσού αποεπένδυσης από την αρχή του χρόνου σε πάνω από US$ 1 τρισ. – υπερδιπλάσιο από το προηγούμενο υψηλό των US$ 468 δισ. (το 2020), με ένα ακόμα τρίμηνο να μένει για να κλείσει το έτος.

«Η λέξη «ρεκόρ» επανεμφανίζεται σταθερά κάθε τρίμηνο στις αναφορές σχετικά με τις παγκόσμιες επενδύσεις VC αλλά και τις επενδύσεις VC σε κάθε περιφέρεια χωριστά», σχολιάζει ο Kevin Smith, Head της KPMG Private Enterprise στην EMA και Partner της KPMG στο Ηνωμένο.