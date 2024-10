Το Apollo Hills στη Βούλα και τα επόμενα βήματα της Hines

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η κατασκευή του Apollo Ηills στη Βούλα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ολοκληρώθηκαν οι εκσκαφές και έχει ξεκινήσει η θεμελίωση του πρώτου κτιρίου που βρίσκεται στο ένα από τα επτά οικοδομικά τετράγωνα που θα αναπτυχθεί το έργο. Πρόκειται για ένα project αξίας άνω των 200 εκατ. ευρώ, το οποίο αυτή τη στιγμή αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει στα σκαριά το αμερικανικό σχήμα των Hines και Henderson Park.

Το Apollo Ηills, όπως ονομάστηκε το Voula Project, κατασκευάζεται στα πρώην κτήματα Κόνιαρη στη Βούλα, με τη Hines να στοχεύει οι πρώτες κατοικίες να αρχίσουν να παραδίδονται από το καλοκαίρι του 2026 και μετά.

Για να ξεκινήσουν, ωστόσο, οι εργασίες το έργο πέρασε από «σαράντα κύματα», λόγω των σθεναρών αντιρρήσεων και ενστάσεων που είχε ο Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, οι οποίες οδήγησαν στο να γίνουν τρεις προσφυγές σχετικά με τον τρόπο και τη μορφή υλοποίησης της επένδυσης στα οικόπεδα Κόνιαρη.

Κύριο αίτημά του Δήμου ήταν να μη δημιουργηθεί μια περίκλειστη πόλη με πολυτελείς κατοικίες σε όλη την έκταση των κτημάτων Κόνιαρη, αλλά ένα μέρος τους να περάσει στον Δήμο, ώστε να γίνουν «πράσινοι» χώροι, κοινόχρηστα πάρκα και αθλητικές εγκαταστάσεις. «Λευκός καπνός», ωστόσο, μεταξύ των δύο πλευρών βγήκε τον περασμένο Σεπτέμβρη του 2022, μετά τη συμφωνία παραχώρησης στον Δήμο των 11,5 στρεμμάτων.

Οι τιμές πώλησης μάλιστα των πολυτελών κατοικιών ξεκινούν από περίπου 8.700 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Oι αγοραστές του συγκροτήματος, πέραν των υπόγειων χώρων στάθμευσης, των υπηρεσιών φύλαξης και 24ωρων βοηθητικών υπηρεσιών, θα έχουν πρόσβαση σε μία σειρά από premium παροχές (εσωτερική/ εξωτερική πισίνα, σύγχρονες εγκαταστάσεις σπα και γυμναστηρίου, εξωτερική παιδική χαρά κ.α.), μεταξύ των οποίων και αποκλειστική συνδρομή μέλους σε beach club για πρόσβαση σε παραλία της Ριβιέρας αλλά και συνδρομή μέλους στο Μουσείο Μπενάκη.

Πρόσφατα το αμερικανικό fund ήρθε ξανά στην επικαιρότητα καθώς προ ημερών υπεγράφη η συμφωνία, ώστε το ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens στη Λ. Συγγρού να περάσει στα «χέρια» της Blackstone και της Hotel Investment Partners (HIP). Το τίμημα ανήλθε σε ποσό που κυμαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στα 230 εκατ. ευρώ. Το ξενοδοχείο θα συνεχίσει να λειτουργεί με το franchise contract της Hyatt από την εταιρεία Kokori, συμφερόντων του Γιάννη και της Τίνας Δασκαλαντωνάκη.

Το Grand Hyatt Athens είναι το δεύτερο σε δυναμικότητα ξενοδοχείο στην Αττική, τόσο σε επίπεδο συνεδριακών χώρων, όσο και σε επίπεδο δυναμικότητας δωματίων μετά το InterContinental Atheneaum Athens που βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση επίσης επί της λεωφόρου Συγγρού.

Υπενθυμίζεται ότι το ξενοδοχείο (πρώην Athens Ledra) αγοράστηκε τον Ιούνιο του 2017 από τις Hines και Henderson Park, οι οποίες πλειοδότησαν στο σχετικό πλειστηριασμό, έναντι ποσού 33.050.000 ευρώ.

Στην συνέχεια υλοποίησαν ένα ευρύ πρόγραμμα ανακαίνισης και επέκτασής του στο όμορο ακίνητο, που ξεπέρασε τα 150 εκατ. ευρώ, προσθέτοντας 227 νέα δωμάτια και σουίτες και ανεβάζοντας τη συνολική δυναμικότητα του ξενοδοχείου σε 548 δωμάτια. Μάλιστα, οι σουίτες διαθέτουν δική τους plunge pool, που αποτελούν το μοναδικό concept τέτοιου ύφους σε ξενοδοχείο πόλης στην Αθήνα.

Η Hines σήμερα διαθέτει ένα σημαντικό αριθμό ξενοδοχειακών μονάδων στην Κρήτη. Πρόκειται για τα τρία ξενοδοχεία του Cyan Group, της ευρύτερης οικογένειας Κεφαλογιάννη (Apollonia Beach Resort & Spa και Santa Marina Beach Resort, που βρίσκεται στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, και το Sitia Beach City Resort & Spa στη Σητεία), το 4άστερο Avra Collection Hermes Hotel της οικογένειας Μαμιδάκη και το Coral στον Άγιο Νικόλαο, το οποίο μετέτρεψε σε πεντάστερο και φέρει το brand Mgallery της Accor, καθώς και το συγκρότημα Out of the Blue Capsis Elite Resort, στην Αγία Πελαγία, της Ντίας Καψή.

Όπως δήλωσε μάλιστα πρόσφατα ο Απόστολος Γομόπουλος, senior managing director της Ηines, στο πλαίσιο του 5ου Συνεδρίου Θεσμικής Διαχείρισης που διοργάνωσε η Ένωση Θεσμικών Επενδυτών: «Η Ηines είναι ανοιχτή στις ευκαιρίες, βάσει της στρατηγικής της. Το 2014 ήρθαμε στην Ελλάδα, είδαμε την αγορά και ένας από τους τομείς που μας άρεσε ήταν το hospitality. Από μακροοικονομική σκοπιά μας κέντρισε η Ελλάδα. Επιλέξαμε τον κλάδο της φιλοξενίας, καθώς είχε μεγάλα κτήρια και πιστέψαμε ότι θα άλλαζε το ελληνικό προϊόν. Το development δεν είναι πουθενά εύκολο. Δυσκολίες υπάρχουν. Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στην Ελλάδα ήταν τα πρώτα χρόνια που ζήσαμε τον κίνδυνο του Grexit. Όταν επέστρεψε η σταθερότητα, τα υπόλοιπα θέματα τα είδαμε πιο εύκολα. Σαν Hines θα θέλαμε να υπάρχει πιο μεγάλο βάθος αγοράς στην Ελλάδα».