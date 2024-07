Τράπεζες: Χαμηλώνουν τα σταθερά επιτόκια των στεγαστικών δανείων

Χαμηλώνουν και άλλο οι τράπεζες τα σταθερά επιτόκια στα στεγαστικά δάνεια, τα οποία προσφέρουν με «πακέτο» παροχών, σε μια προσπάθεια να τονώσουν τη στεγαστική πίστη. Σημειώνεται ότι αν και οι τράπεζες προσφέρουν επίσης προϊόντα με κυμαινόμενο επιτόκιο, εντούτοις η συντριπτική πλειοψηφία των στεγαστικών δανείων – άνω του 90% – συνάπτονται με σταθερό επιτόκιο, αφού ακόμη τα επιτόκια της ΕΚΤ που διαμορφώνουν τη βάση των κυμαινόμενων επιτοκίων, παραμένουν υψηλά και ασύμφορα.

Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει στεγαστικό δάνειο (Piraeus 90 Πρώτης Κατοικίας) με σταθερό επιτόκιο από 2,70% για 3 έτη, με προέγκριση δανείου σε 48 ώρες, χρηματοδότηση έως 90% της αξίας του ακινήτου για ποσό δανείου έως 500.000 ευρώ και ηλικία τουλάχιστον ενός οφειλέτη έως 50 ετών και μηδενική δαπάνη εξέτασης αιτήματος για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Η Τράπεζα δίνει στον δανειολήπτη τη δυνατότητα επιπλέον ρευστότητας έως 40.000 ευρώ μέσω καταναλωτικού δανείου με προνομιακό σταθερό επιτόκιο 9,90% και μηδενικά έξοδα.

Γενικά, τα σταθερά επιτόκια που προσφέρει στους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων η Τράπεζα Πειραιώς για τα πρώτα 3 ή 5 ή 10 ή 15 ή 20 ή 25 ή 30 χρόνια, κινούνται από 2,85% έως 5%, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δανείου και τη συναλλακτική συμπεριφορά του πελάτη.

Η Eurobank μείωσε το σταθερό επιτόκιο τριετίας στο 2,90% από 3% προηγουμένως και περαιτέρω κατά 0,10 της μονάδος, στο 2,80%, εφόσον πρόκειται για νέους δανειολήπτες. Τα σταθερά επιτόκια στις υπόλοιπες διάρκειες διαμορφώνονται σε 3,60% για διάρκεια 5 ετών, σε 3,80% για 7 έτη, σε 4,10% για 10 έτη και σε 4,30% για 15, 20, 25 και 30 χρόνια. Εφόσον πρόκειται για νέους δανειολήπτες τα επιτόκια σε όλες τις διάρκειες είναι χαμηλότερα κατά 0,10 μ.β., δηλαδή φτάνουν κατ΄ ανώτατον στο 4,20% στα 30 χρόνια. Σημειώνεται ότι εφόσον πρόκειται για καλό πελάτη της Τράπεζας ή προσφέρονται ως εξασφάλιση μετρητά ή τίτλοι (cash collateral), μπορεί να εφαρμοστεί περαιτέρω έκπτωση στο σταθερό επιτόκιο του δανειολήπτη. Πέραν του χαμηλότερου σταθερού επιτοκίου, το στεγαστικό δάνειο της Eurobank προσφέρεται χωρίς κόστος πρόωρης αποπληρωμής, χωρίς έξοδα δανείου έως και τις 31 Οκτωβρίου 2024 και με διαδικασία γρήγορης εκταμίευσης: προέγκριση του δανείου μέσα σε 48 ώρες, δυνατότητα εκταμίευσης σε 10 εργάσιμες ημέρες από την κατάθεση του συμβολαίου αγοράς στη Eurobank και υπογραφή της σύμβασης ηλεκτρονικά μέσα από το gov.gr.

Η Alpha Bank με το πρόγραμμα «Alpha Κατοικία» προσφέρει σταθερό επιτόκιο 2,80% για ένα έτος, 2,90% για 3 έτη, 3,50% για 5 έτη, 3,90% για 10 έτη, 4,20% για 15 έτη και 4,30% για 20 έτη. Για ακίνητα ενεργειακής κατηγορίας Α & Α+ παρέχεται έκπτωση στο σταθερό επιτόκιο -0,10%. Πάντως, για χρηματοδότηση ακινήτου προς εκμετάλλευση (γραφείο ή κατάστημα) τα επιτόκια (σταθερά και κυμαινόμενα) προσαυξάνονται κατά 0,30%, ενώ τα σταθερά επιτόκια προσαυξάνονται κατά 0,30% σε περίπτωση χρηματοδότησης άνω του 60% της εκτιμώμενης αξίας του ακινήτου. Με το «Alpha Κατοικία» o δανειολήπτης εξασφαλίζει χρηματοδότηση για έως το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου και έως 100% του συμβολαίου αγοράς για ακίνητα ενεργειακής κλάσης Α, Α+. Επίσης εξασφαλίζει 9,90% σταθερό επιτόκιο για καταναλωτικό δάνειο έως 30.000 ευρώ και δεν πληρώνει καθόλου δαπάνες για τη αίτησή του.

Για τους νέους έως 40 ετών η Τράπεζα προσφέρει το στεγαστικό δάνειο «Alpha Πρώτη Κατοικία», το οποίο για τα πρώτα 3 χρόνια του δανείου παρέχει τη δυνατότητα επιλογής χαμηλού σταθερού επιτοκίου ύψους 2,5%, ενώ δεν καταλογίζονται δαπάνες εξέτασης του αιτήματος. Η διάρκεια του δανείου είναι από 5 έως 35 χρόνια, με δυνατότητα για περίοδο χάριτος έως 2 χρόνια στην αρχή του δανείου. Το ποσό του δανείου φτάνει έως 300.000 ευρώ και η Τράπεζα χρηματοδοτεί έως 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, ανεξαρτήτως ενεργειακής κλάσης και παλαιότητας.

Η Εθνική Τράπεζα με το στεγαστικό δάνειο «Το πρώτο μου Σπίτι», προσφέρει σταθερό επιτόκιο 3% για 3 έτη, 3,50% για 5 έτη, 4% για 10 έτη, 4,30% για 15 έτη, 4,50% για 20 έτη και 4,60% για διάρκεια έως 40 έτη. Με το συγκεκριμένο δάνειο η ΕΤΕ στηρίζει τους νέους έως 45 ετών, προκειμένου να αποκτήσουν το πρώτο τους σπίτι με προνομιακούς όρους. Ειδικότερα, χρηματοδότηση έως 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου, λήψη ποσού δανείου έως 350.000 ευρώ, απαλλαγή από τη δαπάνη εξέτασης αιτήματος και δυνατότητα του δανειολήπτη να παρακολουθεί την αίτησή του μέσω Internet Banking. Ο δανειολήπτης μπορεί να λάβει επιπλέον χρηματοδότηση μέσω του προσωπικού δανείου ΕΞΠΡΕΣ με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, μέσω Καταστήματος, να επωφεληθεί από το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More, να εξυπηρετείται από ειδική τηλεφωνική γραμμή, να διαχειρίζεται το δάνειο και την αποπληρωμή του μέσω Internet Banking και Mobile Banking και να εξοφλήσει πρόωρα το δάνειο χωρίς επιβάρυνση – μία δυνατότητα που προσφέρουν γενικά οι τράπεζες.

Η ΕΤΕ προσφέρει και το ESTIA Σταθερό με επιτόκιο από 3% ή 3,30% σταθερό για 3 έτη έως 4,60% ή 4,90% σταθερό για 30 έτη.