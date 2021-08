Με δεδομένο ότι διανύουμε μία περίοδο όπου τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η κλιματική κρίση και η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκονται πολύ ψηλά στην κοινωνική ατζέντα παγκοσμίως, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το 17ο Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας το οποίο διοργανώνουν στην Αθήνα από την 1η έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2021 το Global Network of Environmental Science and Technology (Global NEST) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το Συνέδριο που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων και υποστηρίζεται ακαδημαϊκά από τα Πανεπιστήμια του Salerno (Ιταλία) του Cincinnati (ΗΠΑ) και το Imperial College London θα διεξαχθεί στο κεντρικό κτίριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30) – με περιορισμένο αριθμό συνέδρων- τηρώντας όλα τα αναγκαία υγειονομικά πρωτόκολλα, αλλά και ως hybridevent με παράλληλη διαδικτυακή προβολή όλων των ομιλιών.

Στην τελετή έναρξης του Συνεδρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 18.30 της Τετάρτης 1η Σεπτεμβρίου θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωνσταντίνος Σκρέκας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Σπήλιος Λιβανός, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Κώστας Μπακογιάννης, η Πρόεδρος του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλου και εκπρόσωπος της μη κυβερνητικής οργάνωσης Prince Sultan Bin Abdulaziz International Prize for Water (PSIPW) ενώ από την πλευρά των διοργανωτών θα χαιρετήσουν ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής Μελέτιος–Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος, η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη και οι Πρόεδροι του Συνεδρίου Δημήτριος-Φραγκίσκος Λέκκας και Νικόλαος Θωμαΐδης.

Κεντρική ομιλήτρια κατά την τελετή έναρξης του συνεδρίου θα είναι η Dr Maria Neira, Director, Public Health, Environment and Social Determinants της Διεύθυνσης Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) με θέμα: « Green and Healthy, the only way”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν και τρεις εξαιρετικά σημαντικές παράλληλες εκδηλώσεις :

-Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου (18.00-20.00) : Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή ως κινητήριος δύναμη για τις κοινωνίες και τη μετάβαση τους σε ένα πιο πράσινο μέλλον» την οποία διοργανώνει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) και στην οποία θα μετάσχουν η Πρόεδρος του Οργανισμού καθηγήτρια Μαρία Παπαδοπούλου (συντονίστρια), οι καθηγητές κ.κ. Κωνσταντίνος Συνολάκης και Φοίβη Κουντούρη και ο κος Χρήστος Οικονόμου.

-Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου (09.00-12.00) Εργαστήριο, «Διαχείριση ρυπασμένου εδάφους στην Ελλάδα: μαθαίνοντας από την Ευρωπαϊκή και τη διεθνή εμπειρία» το οποίο θα συντονίσουν ο καθηγητής Δημήτρης Δερματάς και ο Δρ. Ηρακλής Παναγιωτάκης

-Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου (09.30-10.30): Εργαστήριο, “Η επιδημιολογία λυμάτων ως εργαλείο για την παρακολούθησης της πανδημίας του Covid 19. Σημερινές και μελλοντικές διαγνωστικές μέθοδοι» στο οποίο θα μετάσχουν οι καθηγητές κ.κ. Damia Barcelo (συντονιστής), Νικόλαος Θωμαΐδης (συντονιστής), Zhugen Yang & Vincenzo Naddeo.

Το CEST που διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 1989, υποστηρίζεται από το World Water Assessment Programme της UNESCO, το International Water Association (IWA) και το Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη, ενώ η μη κυβερνητική οργάνωση Prince Sultan Bin Abdulaziz International Prize for Water (PSIPW) προσφέρει κάθε χρόνο υποτροφίες σε φοιτητές και ερευνητές από αναπτυσσόμενες χώρες δίνοντας τους, με αυτό τον τρόπο, την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο συνέδριο.

Το CEST έχει πλέον καταστεί κορυφαίο περιβαλλοντικό συνέδριο στο πλαίσιο του οποίου η ακαδημαϊκή και η επιχειρηματική κοινότητα αλλά και η δημόσια διοίκηση και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις παρουσιάζουν τα πιο σύγχρονα ερευνητικά αποτελέσματα σχετικά με τρέχοντα και αναδυόμενα περιβαλλοντικά θέματα.

Οι αναλυτικές πληροφορίες για το συνέδριο, τους ομιλητές και την εγγραφή βρίσκονται στον ιστότοπο https://cest.gnest.org/.