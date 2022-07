Μελέτη, σχεδιασμός, στρατηγική, κοστολόγια. Ορισμένα από όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο στα επιτελεία των τηλεοπτικών σταθμών ενόψει της ερχόμενης νέας και την προετοιμασία των νέων προγραμμάτων τους.

Παλιά αλλά και καινούργια κόνσεπτ μπαίνουν στο τραπέζι κι εξετάζονται για το αν θα ενταχθούν ή όχι στα προγράμματά τους. Έτσι και στον ΑΝΤ1 για μία ακόμα φορά βάζουν στο τραπέζι της προετοιμασίας και του σχεδιασμού ένα πολύ γνωστό και επιτυχημένο σε πολλές χώρες κόνσεπτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο λόγος για το I am a celebrity-Get me out of here που έχει προβληθεί με επιτυχία σε πολλές χώρες και έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον του ΑΝΤ1 για ακόμα μία φορά. Να θυμίσουμε ότι στο ριάλιτι συμμετέχουν διάσημοι που ζουν απομονωμένοι σε ακραίες συνθήκες, προσπαθώντας να επιβιώσουν και να μην τα παρατήσουν!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Βέβαια δεν είναι μόνο ο σταθμός του Αμαρουσίου που θέλει το συγκεκριμένο ριάλιτι στο πρόγραμμά του, καθώς και ένα ακόμα… τουλάχιστον… κανάλι το καλοβλέπει πολύ καιρό και αφού δεν κατάφερε να το αποκτήσει προσπαθεί να βρει κάποιο… παρόμοιο.

Αυτό λοιπόν φαίνεται πως το γνωρίζουν στον ΑΝΤ1 και θέλουν να προλάβουν τις… απομιμήσεις, οπότε μελετούν μήπως το I am a celebrity-Get me out of here ενταχθεί στο πρόγραμμά τους στο δεύτερο μισό της νέας σεζόν, δηλαδή να κάνει πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2023.

Έτσι λοιπόν το γνωστό ριάλιτι μπαίνει για ακόμα μία φορά πάνω στο τραπέζι του ΑΝΤ1 με στόχο να το προετοιμάσουν και να δουν το κόστος του, αλλά οι οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν έως το τέλος του χρόνου που θα είναι πιο ξεκάθαρη η εικόνα για τι εξελίξεις θα υπάρξουν στο χώρο της τηλεόρασης… κι όχι μόνο…!