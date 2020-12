J2US: ημιτελικός με Άντζελα Δημητρίου, τελικός με Άννα Βίσση, αλλά όχι μόνο!

Στην τελική ευθεία κι αυτός ο κύκλος του show και στα δύο τελευταία live πολλοί καλεσμένοι θα περάσουν από την πίστα του… ελπίζοντας ότι θα περάσουν καλά κι οι τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του OPEN.

Ανήμερα Χριστουγέννων λοιπόν, στις 20.00, θα μεταδοθεί ο ημιτελικός και το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου στις 20.00 ο μεγάλος τελικός του «Just the 2 of Us»!

Την Παρασκευή, στον ημιτελικό, καλεσμένη είναι η Άντζελα Δημητρίου… αλλά όχι μόνο… αφού στη συνέχεια το μικρόφωνο θα πάρει ο Θέμης Αδαμαντίδης με σκοπό να διασκεδάσουν τους τηλεθεατές με γνωστά κι αγαπημένα τραγούδια.

Όπως μάλιστα αναφέρεται στο δελτίο Τύπου του ΟΡΕΝ, θα υπάρχουν κι άλλοι καλεσμένοι, αφού «στον ημιτελικό, ο Νίκος Κοκλώνης υποδέχεται και τη Χαρά Βέρρα για ένα ανεπανάληπτο ντουέτο με την Γωγώ Τσαμπά! Οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ! Ο Λευτέρης Πανταζής, πέρα από το διαγωνιστικό μέρος, θα τραγουδήσει ζωντανά τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ενώ το μικρόφωνο θα πάρει και ο Νίκος Κοκλώνης που θα κάνει ντουέτο με την αγαπημένη Λάουρα!

Στο live του ημιτελικού θα υπάρχει ακόμα μία πολύ μεγάλη έκπληξη για το κοινό! Οι τηλεθεατές θα μπορούν να στέλνουν σε βίντεο τις ευχές τους και το τι δώρο θα ήθελαν να πάρουν φέτος στις γιορτές! Το «Just the 2 of Us» και ο Νίκος Κοκλώνης σαν άλλος Άγιος Βασίλης στο τέλος του show θα εκπληρώσουν μερικές από αυτές!

Στο διαγωνιστικό μέρος όμως η αγωνία κορυφώνεται. Τα ζευγάρια, λίγο πριν τον μεγάλο τελικό, θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό. Θα πουν τραγούδια που αυτή τη φορά τα έχουν επιλέξει ο Νίκος Κοκλώνης και η κριτική επιτροπή και θα διεκδικήσουν τη θέση τους στον τελικό. Δυστυχώς όμως μόνο τρία ζευγάρια θα περάσουν στην τελική φάση. Την Παρασκευή θα υπάρξει διπλή αποχώρηση”.

Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε με τόσο γλέντι που υπόσχονται ο ημιτελικός θα τελειώσει… αργά… τις πρωινές ώρες… οπότε τα τρία ζευγάρια που θα απομείνουν στο διαγωνισμό θα πρέπει να κάνουν πρόβες για τον τελικό που θα μεταδοθεί… σε λίγες ώρες μετά το τέλος του ημιτελικού. Στο φινάλε όμως, το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου, στις 20.00 ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί την Άννα Βίσση και όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου «Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ θα ερμηνεύσει τις αγαπημένες επιτυχίες της και θα απογειώσει το show, όπως μόνο εκείνη ξέρει. Η καθηλωτική Άννα Βίσση θα δώσει το σύνθημα για το πιο ανεβαστικό πάρτι της χρονιάς. Ένταση, ρυθμός και απίστευτη ενέργεια στη σκηνή του «Just the the 2 of Us» σε μια νύχτα που θα μας μείνει αξέχαστη».

Και βέβαια… μέσα σε όλο αυτό το γλέντι, η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής θα κρίνουν τους διαγωνιζόμενους, ενώ το κοινό θα συνεχίσει να είναι ο πέμπτος κριτής του show αποφασίζοντας 50-50 μαζί με την κριτική επιτροπή για την τύχη των ζευγαριών και ποιο τελικά ζευγάρι θα είναι αυτό που θα κερδίσει…! Έτσι λοιπόν, το Σάββατο, θα ολοκληρωθεί ένας ακόμα κύκλος του Just the 2 of Us στο ΟΡΕΝ και θα έχει ενδιαφέρον… τι θα γίνει την επόμενη σεζόν για το show…!