Just The 2 Of Us: τα τραγούδια και οι εκπλήξεις

Σκοπεύει να βάλει και αυτό το σαββατόβραδο τους τηλεθεατές στη συχνότητα του OPEN αλλά και στα social media για να διασκεδάσουν… και να σχολιάσουν!

Το 6ο Live του Just The 2 Of Us θα είναι στον αέρα του OPEN με τον Νίκο Κοκλώνη να υποδέχεται τα δέκα διαγωνιζόμενα ζευγάρια που θα κριθούν για μία ακόμα φορά από τους Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτη Φασουλή, αλλά και το τηλεοπτικό κοινό που όπως έχει αποδειχτεί έχει τον τελικό λόγο για το ποια ζευγάρια θα παραμείνουν… και ποιο θα αφήσει τα μικρόφωνα.

Πάντως το ρεπερτόριο των τραγουδιών που έχουν επιλεγεί από τον Γιώργο Θεοφάνους… κι όχι μόνο… και για αυτό το Liveπροϊδεάζει πως οι τηλεθεατές θα έχουν πολλά να τραγουδήσουν… και ίσως να… ψάλουν για τις φωνητικές ικανότητες διαγωνιζομένων αν δεν «πατήσουν» σωστά στις νότες αλλά… ποδοπατήσουν το πεντάγραμμο!

Πάμε λοιπόν να σας αποκαλύψουμε ποια είναι αυτά τα τραγούδια που θα ακουστούν από τα ζευγάρια.

Δύο από αυτά θα είναι τραγούδια από το διεθνές ρεπερτόριο με το ένα ζευγάρι να μας λέει πώς «Livin’ La vida loca» ενώ το άλλο θα μας πει για τη «My Sharona». Τα υπόλοιπα ζευγάρια θα μας οδηγήσουν σε ελληνικά μονοπάτια τραγουδώντας πως «Γίνεται» αν έχεις «Μούρη» να χορέψεις «Μάμπο» στο «Κακοσάλεσι», αλλά αν «Έσπασε η νύχτα» τότε «Γίνεται μια φασαρία» για το «Προσκλητήριο» και όλα καταλήγουν σε «Δηλητήριο».

Και βέβαια η επιλογή του τελευταίου που αποκαλύψαμε, του «Δηλητηρίου», δεν είναι τυχαία αφού στη σκηνή του show θα βρεθεί ο Βασίλης Καρράς να τραγουδήσει πολλές γνωστές επιτυχίες του… κι όχι μόνος… αφού θα υπάρχει κάποιο «Φαινόμενο» και «Λέγε ό,τι θες, λέγε»… ή μάλλον… γράψε ό,τι θες… στα social media που έχει αποδειχτεί ότι παίρνουν «φωτιά» την ώρα του show.

Αύριο λοιπόν, στις 9 το βράδυ, το Just The 2 Of Us θα είναι ξανά στον αέρα του OPEN συνεχίζοντας και την… παράδοση του… giveaway με δώρα, τραγούδια και χαρά…!