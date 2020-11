Just The 2 Of Us: τι γίνεται με το live – Τι αποφάσισαν

Εξελίξεις με το διαγωνιστικό σόου τραγουδιού του OPEN μετά τα κρούσματα κορονοϊού.

Αν και ο δεύτερος κύκλος του Just The 2 Of Us ξεκίνησε πολύ δυναμικά, με το OPEN να εισπράττει υψηλές τηλεθεάσεις, η εμφάνιση κρουσμάτων, όπως πρώτα είχαμε αναφέρει στο Newsit.gr, μετά το δεύτερο live έκανε τους υπεύθυνους να αναβάλλουν το προηγούμενο Σάββατο τη μετάδοσή του, αποφασίζοντας να τηρήσουν τα απαραίτητα και απαιτούμενα μέτρα προφύλαξης.

Άλλωστε αξίζει να αναφέρουμε ότι από την προηγούμενη σεζόν η εταιρεία παραγωγής Barking Well Media έκανε συνέχεια ελέγχους για να διασφαλίσει την υγεία των συμμετεχόντων. Τηρώντας την ίδια διαδικασία των τακτικών ελέγχων και τη φετινή σεζόν εξακριβώθηκαν κρούσματα και αμέσως λήφθηκε η απόφαση της αναβολής του live. Ωστόσο υπήρξαν σκέψεις πως αυτό το Σάββατο θα μπορούσε να βγει το live με τη συμμετοχή των περισσοτέρων διαγωνιζομένων που εξακριβωμένα έως τώρα είναι αρνητικοί στα τεστ του κορονοϊού.

Τελικά όμως, η διοίκηση του OPEN και η Barking Well Media αποφάσισαν πως παρά την επιτυχημένη πορεία των πρώτων live του Just The 2 Of Us είναι καλύτερα να αναβάλουν για μία ακόμα βδομάδα την επιστροφή του ώστε μετά τη λήξη της απαραίτητης καραντίνας όσων έχουν προσβληθεί από τον κορονοϊό να γίνουν καινούργιοι έλεγχοι και εφόσον όλα είναι καλά τότε να επιστρέψουν όλοι μαζί… για να περάσουν αυτοί καλά και οι τηλεθεατές καλύτερα…!