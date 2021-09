Το Just The 2 OF Us επιστρέφει από νέα συχνότητα (ALPHA) αλλά και νέα ώρα, με σκοπό το τηλεοπτικό κοινό να ξεκινήσει να γλεντά από νωρίς. Ωστόσο ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί την ίδια κριτική επιτροπή, αφού… χαρούμενη και επιτυχημένη ομάδα δεν την αλλάζεις.

Έτσι και αυτή τη σεζόν, το… αριστερό προφίλ της Δέσποινας Βανδή, οι… υποχθόνιες ατάκες της Μαρίας Μπακοδήμου, η «έξω καρδιά» Βίκυ Σταυροπούλου και ο «σφάζω με το βαμβάκι» Σταμάτης Φασουλής θα είναι για μία ακόμα σεζόν στο πλατό του Just The 2 OF Us για να κρίνουν τα διαγωνιζόμενα ζευγάρια του φιλανθρωπικού show του ALPHA… αλλά και να κριθούν από τους χρήστες στα social media.

Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση του ALPHA: «Το Just the 2 of Us με τον μοναδικό Νίκο Κοκλώνη, το διαφορετικό, ξεσηκωτικό, συναρπαστικό, βραδινό υπερ-show, έρχεται σε σκηνή απ’ το μέλλον και μας προσκαλεί κάθε Σάββατο σ ένα ατελείωτο τηλεοπτικό πάρτι λάμψης, χιούμορ και μουσικής, με τα πιο αγαπημένα και ηχηρά ονόματα της showbiz, έτσι όπως δεν τα έχουμε ξαναδεί!

Αναπάντεχα ντουέτα σε μοναδικούς συνδυασμούς ύφους, ήχων και εικόνας, από τραγουδιστές και celebrities από όλους τους χώρους του θεάματος (και όχι μόνο) που γίνονται ανατρεπτικά ζευγάρια, διαγωνίζονται και βάζουν φωτιά στην ολοκαίνουρια, υπερσύγχρονη, high tech σκηνή, σ’ ένα θέαμα διεθνών προδιαγραφών.

Στόχος τους, να κερδίσουν τις καρδιές της κεφάτης αλλά πάντα αυστηρής και δίκαιας κριτικής επιτροπής και των τηλεθεατών και να εξασφαλίσουν την ασυλία ώστε να παραμείνουν στο show, και να κατακτήσουν στον μεγάλο τελικό, την κορυφή! Σκοπός τους να συγκεντρωθεί ένα ποσό σημαντικό που θα προσφέρει πραγματική χαρά και στήριξη στο φιλανθρωπικό σωματείο που θα ενισχυθεί με την ολοκλήρωση των επεισοδίων.

Μαέστρος κι ενορχηστρωτής κάθε λαμπερού επεισοδίου, ο απίθανος, larger than life, Νίκος Κοκλώνης, δίνει τον δικό του, ανατρεπτικό πάντα, τόνο, παρουσιάζοντας τα ζευγάρια, συζητώντας με την κριτική επιτροπή και προσφέροντας βραδιές που γράφουν τηλεοπτική ιστορία!

Στην κριτική επιτροπή, οι ξεχωριστοί, Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτης Φασουλής σε ένα αγαπημένο συνδυασμό ταλέντου, πληθωρικότητας, χιούμορ, πολυπραγμοσύνης, λάμψης, και αυτοσαρκασμού!

«Just the 2 of Us» – Το τραγούδι και το show γίνονται κάθε εβδομάδα το πιο λαμπερό ζευγάρι!».

Μεθαύριο, το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, τo Just the 2 of Us παίρνει ξανά θέση στο τηλεοπτικό τοπίο καλώντας τους τηλεθεατές να μπουν στη συχνότητα του ALPHA για να περάσουν καλά… να τραγουδήσουν… να γλεντήσουν… αλλά και να σχολιάσουν…!