Ραντεβού για ένα ακόμα Σαββατόβραδο δίνει το Just the 2 of Us και οι τηλεθεατές θα ακούσουν ωραία κι αγαπημένα τραγούδια, θα διασκεδάσουν και σίγουρα θα έχουν πολλά να σχολιάσουν.

Ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί τους τηλεθεατές στη συχνότητα του ALPHA και τα 16 ζευγάρια στη φαντασμαγορική σκηνή, που θα κριθούν και θα βαθμολογηθούν από τους Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή, έχει πάρει τη θέση της για να βαθμολογήσει το καλύτερο performance!

Τα τραγούδια που θα τραγουδήσουν, είναι:

-Ναταλία Αργυράκη – Γιώργος Βογιατζάκης: «Σου μιλώ και κοκκινίζεις»

-Σοφία Βογιατζάκη – Σαρμπέλ: «Firestarter»

-Εύη Δρούτσα – Bo: «Πασατέμπος»

-Περικλής Κονδυλάτος – Έλενα Γκρέκου: «Ροζ μπικίνι (Itsy, Bitsy, Teenie, Weenie)»

-Γιώργος Κοψιδάς – Στεφανία Ρίζου: «Ξένος για σένανε κι εχθρός (Ξένος)»

-Στέφανος Κωνσταντινίδης – Λίτσα Γιαγκούση: «Βάλτο τέρμα»

-Σπύρος Μπιμπίλας – Τζούλι Μασίνο: «Mamma Mia»

-Φοίβος Παπαδάκης – Χριστίνα Μαραγκόζη: «Εξαρτάται»

-Ιάσονας Παπαματθαίου – Ηρώ: «Σκόνη και θρύψαλα»

-Σοφία Παυλίδου – Ζερόμ Καλουτά: «Μια ματιά σου μόνο φτάνει»

-Λουίζα Πυριόχου – Biased Beast: «Το τραγούδι των γύφτων (Ναις Μπαλαμός)»

-Άρης Σοϊλέδης – Μαριάντα Πιερίδη: «Παλαμάκια»

-Στέλλα Σολωμίδου – Πάνος Καλίδης: «Έλα μου»

-Παντελής Τουτουντζής – Κατερίνα Στανίση: «Το Κατερινάκι σου»

-Φελίσια Τσαλαπάτη – Τριαντάφυλλος: «You are not alone»

-Βλάσσης Χολέβας – Μορφούλα Ιακωβίδου: «Τατουάζ»

Επίσης, καλεσμένος, ο Σταμάτης Γονίδης που θα τραγουδήσει παλιές και νέες του επιτυχίες, αλλά όχι μόνο… καθώς θα έχει και ρόλο έκπληξη, ενώ ένα secret ζευγάρι έχει ήδη πάρει το πράσινο φως και περιμένει να βρεθεί… σύντομα στη σκηνή…!

Αύριο λοιπόν Σάββατο 18 Μαρτίου, στις 20:00, ο Νίκος Κολώνης θα… κηρύξει ξανά την έναρξη του «σαββατιάτικου τηλεπάρτι» έχοντας ετοιμάσει πολλές ακόμα εκπλήξεις… και ανατροπές… που για μία ακόμα φορά θα βάλουν «φωτιά» στα σόσιαλ μίντια…!

Βέβαια να αναφέρουμε ότι το J2US και σε αυτόν τον κύκλο έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με τα ζευγάρια να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για να στηρίξουν το έργο του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, ΚΕΑΤ.