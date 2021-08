Πολλές εκπλήξεις ετοιμάζονται για τον καινούργιο κύκλο του Just the 2 of Us που έχει δικαιολογημένα κερδίσει και στη χώρα μας πολλούς τηλεθεατές.

Όπως είναι γνωστό ο Νίκος Κοκλώνης αυτή τη σεζόν θα καλωσορίσει τους τηλεθεατές από τον ALPHA με το Just the 2 of Us να ανάβει και πάλι το κέφι… όχι μόνο στο τηλεοπτικό τοπίο, αλλά και στα social media.

Μαθαίνοντας μάλιστα και αρκετά από τα πρόσωπα που θα απαρτίζουν τα διαγωνιζόμενα ζευγάρια στο show, το μόνο που μπορώ να πω είναι… ετοιμάστε τα πληκτρολόγιά σας γιατί είναι σίγουρο πως θα πάρουν… φωτιά!

Βέβαια… μέχρι να κλειδώσει ποια πρόσωπα τελικά θα επιλέξουν… δεν μπορώ να αποκαλύψω ονόματα, αλλά μπορείτε να πάρετε μία πρώτη… εικόνα από τα γυρίσματα του τρέιλερ.

Το γύρισμα γίνεται σήμερα σε ένα πολύ χλιδάτο χώρο, όπως μπορείτε να δείτε από τις αποκλειστικές φωτογραφίες. Καταφέρνοντας μάλιστα να… τρυπώσουμε στο γύρισμα… απαθανατίσαμε πολλά που γίνονται… αλλά δεν θα προδώσουμε το concept του τρέιλερ που είναι σίγουρο πως θα σας κάνει να γελάσετε πολύ.

Θα σας δώσουμε όμως, μερικά στοιχεία που μπορείτε να διαπιστώσετε και από τις φωτογραφίες. Το τρέιλερ ξεκινά με τους κριτές, Δέσποινα Βανδή, Βίκυ Σταυροπούλου, Μαρία Μπακοδήμου και Σταμάτη Φασουλή να απολαμβάνουν το γεύμα τους, αλλά χωρίς να είναι απλά… ένα γεύμα!

Και ξαφνικά εισβάλλει ο Νίκος Κοκλώνης που τα κάνει όλα… του Just the 2 of Us, απογειώνοντας τη χαλαρή ατμόσφαιρα σε ένα μουσικό και κεφάτο γλέντι!

Το σκηνοθετικό πρόσταγμα και στο τρέιλερ έχει ο Κώστας Καπετανίδης, ενώ αυτή τη σεζόν την καλλιτεχνική διεύθυνση την έχει αναλάβει ο Φωκάς Ευαγγελινός, που είναι επίσης παρών.

Το γύρισμα συνεχίζεται έως αυτή την ώρα με όλους τους συντελεστές, μπροστά αλλά και πίσω από τις κάμερες να εργάζονται πυρετωδώς, αλλά να σταματάνε συνεχώς από τα γέλια!

Το γιατί… θα το διαπιστώσετε όταν βγει στον ALPHA το τρέιλερ … και θα ενημερώνει με πολλή ανατρεπτική και κεφάτη διάθεση πως το Just the 2 of Us σε λίγες ημέρες θα είναι στον αέρα…!