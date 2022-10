Έκανε την εμφάνισή του στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο, αλλά δεν κατάφερε να εμφανιστούν πολλοί τηλεθεατές στη συχνότητα του ΣΚΑΪ για να το παρακολουθήσουν. Έτσι, όπως πρώτα είχαμε αναφέρει στο newsit.gr το Love Island θα ρίξει τίτλους τέλους πολύ νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

Κατ’ αρχάς, αξίζει να αναφέρω ότι ο ΣΚΑΪ είχε συμφωνήσει με την εταιρεία που διαχειρίζεται τα δικαιώματα του Love Island σε όλο τον κόσμο πως θα έβγαζε στον αέρα 60 επεισόδια. Να διορθώσω: έως 60 επεισόδια και αυτή η λέξη, η «έως», στη μεταξύ τους συμφωνία υπήρξε καθοριστική για να «πατήσουν» τα στελέχη του σταθμού και να επέλθει το πρόωρο τέλος του ριάλιτι, αφού σημειώνει χαμηλές πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης, έστω κι αν ο μέσος όρος τηλεθέασής του είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο που σημειώνει ο ΣΚΑΪ.

Τις τελευταίες ημέρες λοιπόν έχει ξεκινήσει ένας… πόλεμος ανάμεσα στον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου και τη διεθνή εταιρεία για το πότε θα… εκκενώσουν το Love Island. Με δεδομένο ότι η εταιρεία που κατέχει τα δικαιώματα έχει κι άλλα projects που είτε είναι στον αέρα του ΣΚΑΪ (Voice), είτε επιθυμούν στο κανάλι να βρεθούν στο πρόγραμμά τους (I am a celebrity-Get me out of here) στο σταθμό του Φαλήρου δεν μπορούσαν να… τραβήξουν το σκοινί, όπως ενδεχομένως να ήθελαν και ήταν πιο… διαλλακτικοί.

Ενώ λοιπόν αρχικά έλεγαν ότι στο τέλος αυτής της βδομάδας θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί, η άλλη πλευρά αρνιόταν υποστηρίζοντας πως δεν μπορεί ένα επιτυχημένο σε πολλές χώρες project να «κλείσει» απότομα, χωρίς να τηρηθούν οι απαραίτητες με τους κανονισμούς, διαδικασίες του. Έτσι ο ΣΚΑΪ αντιπρότεινε να παραταθεί μία ακόμα βδομάδα, αλλά και πάλι η εταιρεία αρνήθηκε λέγοντας πως πρέπει να πάει για μία ακόμα βδομάδα, ώστε να συμπληρώσει 28 επεισόδια στον αέρα, όπως μπορεί να είναι ένας συνηθισμένος κύκλος του ριάλιτι, κάτι που έχει συμβεί και σε άλλες χώρες.

Και τελικά… βγήκε λευκός καπνός με τις δύο πλευρές να καταλήγουν σε συμφωνία, ώστε το Love Island να ρίξει τίτλους τέλους στον ΣΚΑΪ το Σάββατο 5 Νοεμβρίου και να περνά στην ιστορία του εγχώριου τηλεοπτικού τοπίου ως μία… κακή και άκαιρη για τα σύγχρονα ελληνικά τηλεοπτικά δεδομένα επιλογή.

Πάντως τις επόμενες εβδομάδες, έως το τέλος του Love Island, θα τηρηθούν οι προγραμματισμένες διαδικασίες, όπως ότι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου θα υποδεχτεί και νέους παίκτες που θα αναζητήσουν στην Τενερίφη τον έρωτα… αλλά και την αναγνωρισιμότητά τους βεβαίως βεβαίως, μέσα από τη συμμετοχή τους στο ριάλιτι…!