Μία ταινία που δυσκολεύτηκε αρκετά να βρει το δρόμο για την παραγωγή και στη συνέχεια για τις κινηματογραφικές αίθουσες. Ωστόσο, οι δημιουργοί της κατάφεραν να προσπεράσουν τα πολλά εμπόδια και έτσι ο Νονός μπήκε στο πάνθεον της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας.

Η διάσημη δραματική γκανγκστερική κινηματογραφική ταινία, ο Νονός, βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Μάριο Πούζο και γυρίστηκε το 1972 από τον Φράνσις Φορντ Κόπολα με πρωταγωνιστές τον Μάρλον Μπράντο και Αλ Πατσίνο. Μία από τις φράσεις της ταινίας που έχει «γράψει» είναι αυτή που είπε ο Δον Κορλεόνε «I’m going to make him an offer he can’t refuse» (μετ: Θα του κάνω μια προσφορά που δεν μπορεί να αρνηθεί). Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που η σειρά που βασίζεται στο παρασκήνιο δημιουργίας της ταινίας έχει τον τίτλο The Offer.

Πώς λοιπόν έφτασε ο θρυλικός «Νονός» του Φράνσις Φορντ Κόπολα από ένα στούντιο που δεν πίστευε καθόλου σε αυτόν, στις κινηματογραφικές αίθουσες και από εκεί στο πάνθεον της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας; Σε αυτό ρίχνει φως η νέα σειρά The Offer, που θα προσφέρει τον Μάιο στους συνδρομητές της αποκλειστικά η COSMOTE TV.

Τα γεγονότα που οδήγησαν στη δημιουργία της εμβληματικής τριλογίας του «Νονού», μέσα από τις αληθινές εμπειρίες δυο παθιασμένων παραγωγών και ενός νεόκοπου, άπειρου σκηνοθέτη που ανέλαβε το έργο επειδή κανείς άλλος δεν ήταν διατεθειμένος να το σκηνοθετήσει, μεταφέρονται στη «μικρή οθόνη». Στο επίκεντρο της σειράς, ο παραγωγός του «Νονού» Άλμπερτ Σ. Ράντι, τον οποίο ενσαρκώνει ο Μάιλς Τέλερ. Στη σειρά πρωταγωνιστούν, επίσης, οι Μάθιου Γκουντ, Νταν Φόγκλερ, Μπερν Γκόρμαν, Κόλιν Χανκς, Τζιοβάνι Ρίμπισι και Τζούνο Τεμπλ.

Το The Offer θα κάνει πρεμιέρα αμέσως μετά τις ΗΠΑ με τριπλό επεισόδιο, την Κυριακή 1 Μαΐου, στις 22.00, στο COSMOTE SERIES HD.

Επίσης, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την έξοδο της πρώτης ταινίας του «Νονού» στους κινηματογράφους, το τριήμερο 19 έως 21 Μαΐου, στις 22.00 (COSMOTE CINEMA 2HD), η COSMOTE TV θα προβάλει, τις ταινίες «Ο Νονός», «Ο Νονός 2», καθώς και για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, τη νέα εκδοχή του «Νονού 3», «The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone» με διαφορετική αρχή και διαφορετικό φινάλε από αυτό της ταινίας του 1990.