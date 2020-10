Ανατροπή δεδομένων: το Just The 2 Of Us θα έχει… live πάρτι

Εξελίξεις με το διαγωνιστικό σόου τραγουδιού του OPEN που σίγουρα θα ευχαριστήσουν τους τηλεθεατές του που το προηγούμενο Σάββατο, το 2ο Live του βρέθηκε στην κορυφή τηλεθέασης της ζώνης του.

Όπως πρώτα αναφέραμε στο Newsit.gr εντοπίστηκαν κρούσματα κορονοϊού στην ομάδα του Just The 2 Of Us με αποτέλεσμα να μην βγει αυτό το Σάββατο live αλλά το OPEN προγραμμάτισε να προβάλλει σε επανάληψη το προηγούμενο επεισόδιο.

Ωστόσο φαίνεται ότι στο OPEN αποφάσισαν να μην… κόψουν το πάρτι που γίνεται κάθε φορά στα social media με χιλιάδες σχόλια που ανεβάζουν το #J2Us στην κορυφή. Έτσι, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου, σκοπεύουν να ανατρέψουν τα έως τώρα δεδομένα προγραμματίζοντας την ώρα προβολής της επανάληψης το πάρτι να είναι live με όσους θέλουν να κάνουν… φρέσκα σχόλια.

Σίγουρα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον αφού αναμένεται σε αυτό το πάρτι να είναι πιο… ζωντανοί με σχόλιά τους και οι άμεσα εμπλεκόμενοι, δηλαδή ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης και οι κριτές του, Δέσποινα Βανδή, Βίκυ Σταυροπούλου, Μαρία Μπακοδήμου και Σταμάτης Φασουλής. Βέβαια εννοείται ότι και οι διαγωνιζόμενοι, οι celebrities με τους «δασκάλους τους, θα μπορούν να… απαντάνε σε σχόλια που τους αφορούν… κι όχι μόνο.

Έτσι λοιπόν μπορεί ο κορονοϊός να «χτύπησε» το Just The 2 Of Us αλλά για ένα ακόμα Σαββάτο αναμένεται ότι τα σχόλια θα χτυπήσουν και πάλι κόκκινο με το πάρτι που θα συνεχιστεί από τους τηλεθεατές στα social media!