Αναβάλλεται το Just The 2 Of Us μετά τα νέα κρούσματα κορονοϊού – Τι λέει ο Νίκος Κοκλώνης

Δυσάρεστη εξέλιξη για το τραγουδιστικό σόου του OPEN μετά τα δυο νέα κρούσματα κορονοϊού σε μέλη της ομάδας. Υπενθυμίζεται ότι είχε προηγηθεί το κρούσμα με την Πηγή Δεβετζή, πριν από την πρεμιέρα του σόου.

Όπως πρώτα αναφέραμε στο Newsit.gr ένα από τα τεστ που γίνονται συνεχώς στους εργαζομένους του Just The 2 Of Us βγήκε θετικό για COVID-19, με τον παρουσιαστή και παραγωγό του σόου του OPEN, Νίκο Κοκλώνη να επιθυμεί να μην βγει στον αέρα το live το ερχόμενο Σάββατο, θέλοντας να διασφαλίσει την υγεία των εργαζομένων και συνεργατών του.

Μετά από λίγο, ο Νίκος Κοκλώνης μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στα social media επιβεβαίωσε την πληροφορία μας, τονίζοντας μάλιστα πως η Νούμερο 1 προτεραιότητά του είναι η υγεία των συνεργατών του αλλά και η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

Η ανάρτησή του αναφέρει: «Κατά τη διάρκεια του προληπτικού ελέγχου για τον COVID-19 που γίνεται 2 φορές την εβδομάδα στο σύνολο των συντελεστών και συμμετεχόντων του Just The 2 Of Us, τηρώντας πιστά όλα τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας, μέλος της ομάδας βρέθηκε σήμερα θετικό στον κορονοϊό. Ήδη από το πρωί έχουν πραγματοποιηθεί 85 τεστ σε συνεργάτες του Just The 2 Of Us και μέχρι στιγμής όλα είναι αρνητικά, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σύνολο των συντελεστών. Ακολουθώντας όμως τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τα υγειονομικά πρωτοκόλλα του Υπουργείου Υγείας, όλα τα μέλη της παραγωγής και οι συμμετέχοντες στο σόου μπαίνουν σε κατ’ οίκον καραντίνα μέχρι να γίνει επαναληπτικός έλεγχος σε 5 με 7 ημέρες. Έτσι το Live αυτού του Σαββάτου 31 Οκτωβρίου δεν θα πραγματοποιηθεί. Μπροστά στο πολυτιμότερο αγαθό που είναι η υγεία μας, οφείλουμε να είμαστε υπεύθυνοι και προσεκτικοί. Για την Barking Well αλλά και εμένα προσωπικά η #1 προτεραιότητα είναι η υγεία των συνεργατών μας και η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας και εύχομαι σύντομα να είμαστε πάλι κοντά σας».

Ωστόσο, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες μου, ένα από τα επόμενα τεστ έχει βγει κι αυτό θετικό, ανεβάζοντας τα κρούσματα σε δυο.

Έτσι λοιπόν είναι οριστικό ότι αυτό το Σάββατο δεν θα μεταδοθεί το Just The 2 Of Us, ενώ από τα αποτελέσματα των επαναληπτικών τεστ για τον κορονοϊό θα αποφασιστεί τι θα γίνει την επόμενη βδομάδα.