Βρίσκονται ένα βήμα πριν την εκκλησία και το μεγαλύτερο άγχος τους είναι… τι νυφικό θα φορέσουν. Το… δράμα τους γίνεται επίκεντρο του ριάλιτι με τις κάμερες να καταγράφουν όσα συμβαίνουν στην αναζήτησή τους…!

Αυτό είναι το concept του «Say Yes to the Dress» που θα ξεκινήσει να προβάλλεται από την επόμενη βδομάδα στο OPEN.

Το ριάλιτι έρχεται από την Αμερική και όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού

«Η εκπομπή συναντά γυναίκες από όλο τον κόσμο σε έναν από τους μεγαλύτερους οίκους νυφικών της Αμερικής, όπου αναζητούν το νυφικό των ονείρων τους. Μια αναζήτηση που μπορεί να ανεβάσει ορισμένες γυναίκες στον ουρανό, ενώ άλλες να τις ρίξει στα πατώματα. Όλα όμως θα αλλάξουν μόλις βρουν το ένα και μοναδικό νυφικό που θα τις κάνει να πουν το ναι!

Σύμμαχός τους στην αναζήτηση του ιδανικού νυφικού η Lori Allen, η ιδιοκτήτρια του γνωστού οίκου νυφικών, Bridal’s by Lori. Η Lori και οι συνεργάτες της έχουν να αντιμετωπίσουν όλη την πίεση και το άγχος που έχουν οι υποψήφιες νύφες προκειμένου να βρουν το ιδανικό νυφικό που θα τους ταιριάζει και που θα είναι και εντός του budget τους.

Στο “Say Yes to the Dress” θα δούμε ζευγάρια που θα μας συγκινήσουν με τις ιστορίες τους και με το πώς τελικά πήραν την μεγάλη απόφαση.

Το «Say Yes to the Dress» θα ξεκινήσει να προβάλλεται στο OPEN από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου και καθημερινά στις 15.30, ενώ στο πρώτο επεισόδιο θα δούμε την ιστορία της Σαλίνα που παλιότερα συμμετείχε σε καλλιστεία αλλά τώρα είναι στον στρατό και θέλει να βρει το νυφικό των ονείρων της.