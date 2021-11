Τη μάχη της τηλεθέασης δίνουν καθημερινά οι τηλεοπτικοί σταθμοί με κάποια από τα προγράμματά τους να κερδίζουν μεγάλη μερίδα του τηλεοπτικού κοινού καταφέρνοντας να πάρουν το εισιτήριο για την επόμενη σεζόν, ενώ κάποια άλλα αποδεικνύεται πως δεν ενδιαφέρουν τους τηλεθεατές και μπαίνουν… στο συρτάρι.

Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι τα προγράμματα, δηλαδή εκπομπές ή σειρές ή ριάλιτι ή shows που έφεραν σε κάθε τηλεοπτικό κανάλι τους περισσότερους τηλεθεατές την περυσινή σεζόν, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 31 Αυγούστου 2021, όπως προκύπτει από τις μετρήσεις τηλεθέασης της Nielsen στο γενικό σύνολο. Βέβαια, όπως θα αναφέρουμε παρακάτω, σε ορισμένα από τα κανάλια τους περισσότερους τηλεθεατές συγκέντρωσαν «ειδικά» προγράμματα, κάποια δηλαδή που δεν ήταν σε σταθερή προβολή, οπότε θα αναφέρουμε και ποιο από τα «σταθερά» αποδείχτηκε δυνατότερο στη μάχη της τηλεθέασης.

Όσον αφορά τη δημόσια τηλεόραση, στην ΕΡΤ1 τους περισσότερους τηλεθεατές συγκέντρωσε η παρέλαση που μεταδόθηκε την 25η Μαρτίου 2021, σημειώνοντας 57,2% μέσο όρο, που μάλιστα ήταν και η υψηλότερη τηλεθέαση που σημειώθηκε όλη την προηγούμενη σεζόν. Ωστόσο από τα «σταθερά» προγράμματα του σταθμού η εκπομπή «Συνδέσεις» που μεταδόθηκε την ίδια ημέρα, στις 25 Μαρτίου 2021, σημείωσε 37,1% μέσο όρο καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση της κατάταξης, αφού στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο τελικός της Eurovision (22/5/21 με 49,4%) και στην τρίτη θέση ο τελικός του Ρολάν Γκαρός (13/6/21 με 41%), όπου αγωνίστηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Στην ΕΡΤ2 ο αγώνας στίβου από τους Ολυμπιακούς αγώνες που μεταδόθηκε στις 5/8/21 σημείωσε 20,2% μέσο όρο, ενώ το υπόλοιπο ΤΟΡ-10 του σταθμού συμπληρώνουν μόνο «ειδικά» προγράμματα. Το ίδιο και με την ΕΡΤ3 που η μετάδοση του Ολυμπιακού αγώνα ανδρών στο πόλο μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας σημείωσε την υψηλότερη τηλεθέαση για το κανάλι που εισέπραξε 23,8% μέσο όρο.

Ας δούμε τώρα τους δυνατούς «παίκτες» στους (με αλφαβητική σειρά) ιδιωτικούς σταθμούς εθνικής εμβέλειας γενικού περιεχομένου.

-Στον ALPHA το εορταστικό επεισόδιο της σειράς «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» που προβλήθηκε στις 31/12/20 σημείωσε την υψηλότερη τηλεθέαση με 27,5% μέσο όρο.

-Τους περισσότερους τηλεθεατές στον ΑΝΤ1 συγκέντρωσε ο ποδοσφαιρικός αγώνας Ιταλίας-Αγγλίας (11/7/21) του EURO 2020 με 57,2%, αλλά με ελάχιστους τηλεθεατές διαφορά ακολουθεί το επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς Άγριες Μέλισσες με 39,4% που μεταδόθηκε στις 21/1/21.

-Το εορταστικό επεισόδιο του Σπίτι με το MEGA που προβλήθηκε παραμονή Χριστουγέννων (24/12/20) με τη Νατάσα Θεοδωρίδου έφερε στο MEGA τους περισσότερους τηλεθεατές, σημειώνοντας 23,2%.

-Ο πιο δυνατός παίκτης του ΟΡΕΝ στον αγώνα της τηλεθέασης αναδείχτηκε το Just The 2 Of Us που μεταδόθηκε στις 26/12/20 και σημείωσε 22,7%.

-Το επεισόδιο του Survivor που προβλήθηκε στις 21/2/21 έφερε στον ΣΚΑΪ τους περισσότερους τηλεθεατές σημειώνοντας 38% μέσο όρο.

-Το πιο δυνατό πρόγραμμα του STAR αποδείχτηκε επεισόδιο του Master Chef που μεταδόθηκε στις 23/1/21 και σημείωσε 35,5%.

Αυτά λοιπόν είναι τα προγράμματα που συγκέντρωσαν στις συχνότητες των τηλεοπτικών σταθμών τους περισσότερους τηλεθεατές και σίγουρα δεν είναι τυχαίο που όλα τους εξακολουθούν να είναι στον τηλεοπτικό αέρα…!