Για δύο ώρες και αύριο το πρωί οι μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα από την Εκπαιδευτική τηλεόραση του υπουργείου Παιδείας μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.

Το πρόγραμμα τηλεμαθημάτων της Τετάρτης 7 Απριλίου είναι το εξής:

-10:00 Νηπιαγωγείο: Νηπιαγωγείο έτσι… κι αλλιώς… «Ένα δώρο για τη Μελένια» (Εκπαιδευτικοί: Ευανθία Παντέρη, Αλεξάνδρα Ζώη, Ελένη Γεράκη)

-10:17 Αγγλικά Α’-Β’: Πάμε στον ζωολογικό κήπο (Let’s go to the zoo) (Εκπαιδευτικός: Θεόδωρος Ζαρκαδάκης)

-10:37 Αγγλικά Β’-Γ’: Κατοικίδια ζώα (Pets) (Εκπαιδευτικός: Βίκυ Πεχλιβάνη)

-10:53 Ιστορία Δ’: Ο «χρυσός αιώνας» και η Αθήνα γίνεται το «σχολείο της Ελλάδας» (Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ποταμιάς)

-11:14 ΚΠΑ ΣΤ’: Οι λειτουργίες της κρατικής εξουσίας. Το ελληνικό Σύνταγμα (Εκπαιδευτικός: Αλεξάνδρα Σαγρή)

-11:33 Γλώσσα ΣΤ’: Συσκευές – Το Μηχάνημα (Εκπαιδευτικός: Ελισάβετ Βιτζηλαίου)

Παράλληλα, τα μαθήματα είναι διαθέσιμα και στην ψηφιακή πλατφόρμα ERTFLIX, στην κατηγορία ΠΑΙΔΙΚΑ /«Μαθαίνουμε στο σπίτι» για να μπορούν οι μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού να τα παρακολουθούν όποτε επιθυμούν.