Διανύοντας περίοδο σκληρού ανταγωνισμού στο τηλεοπτικό τοπίο η εταιρεία παραγωγής Barking Well Media, του Νίκου Κοκλώνη, προχωρά σε αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

Έχοντας αρκετές παραγωγές τηλεοπτικών προγραμμάτων στους σταθμούς η εταιρεία παραγωγής που έχει ιδρύσει ο Νίκος Κοκλώνης, αποφάσισε να ενισχύσει το συγκεκριμένο τομέα της και έτσι ανακοινώνει ότι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Επικεφαλής της Διεύθυνσης Εταιρικής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Barking Well αναλαμβάνει η Σόνια Καζόνι. Στέλεχος με πολυετή πείρα, η Σόνια Καζόνι κατείχε επιτελικές θέσεις στον κλάδο των ΜΜΕ και της Επικοινωνίας, με μια επιτυχημένη πορεία για περισσότερα από 20 χρόνια. Από τη νέα της θέση, θα συμβάλλει στην υλοποίηση του οράματος και της στρατηγικής της Barking Well.

Στο δυναμικό της Διεύθυνσης Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Barking Well εντάσσεται η Χριστίνα Μουσούλη, έμπειρο στέλεχος της Επικοινωνίας με πολυετή πορεία στο χώρο των Media και της τηλεόρασης. Η Χριστίνα Μουσούλη αναλαμβάνει καθήκοντα Communication Manager, συμβάλλοντας στην εξωστρέφεια της εταιρείας αλλά και στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Σε επιτελικό ρόλο στη Διεύθυνση Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Barking Well βρίσκεται επίσης η Σοφία Τουντούρη. Με μακρά διαδρομή στα ΜΜΕ, από τη θέση της Community & Public Relations Director θα συμβάλλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας της Barking Well και στον τομέα των Corporate Affairs».

Να αναφέρουμε ότι ανάμεσα στις παραγωγές της Barking Well Media είναι οι: Super Κατερίνα, Χαμογέλα και πάλι, Chart Show, Just The Two Of Us και Celebrity Game Night που θα συνεχίσουν και την ερχόμενη σεζόν.