ΝΤΙΝ Συνεχίζονται τα πανηγυρικά δελτία από το κανάλια για «πρωτιές». Αν και γνωρίζουν ότι είναι πολύ νωρίς για να βγουν «ασφαλή» συμπεράσματα, προσπαθούν να κερδίσουν τις εντυπώσεις. Το θέμα θα είναι να μην μείνουν… μόνο με αυτές. Σιγά σιγά πάντως μπαίνουν… ή μάλλον… βγαίνουν όλοι στον αέρα. Σήμερα ξεκινά ο τρίτος κύκλος των «Άγριων Μελισσών» και θα έχει ενδιαφέρον τι αλλαγές θα προσκαλέσει η επιστροφή της επιτυχημένης σειράς. Όχι μόνο στους απέναντι… αλλά και στο ίδιο το κανάλι του Αμαρουσίου. Το γιατί ένα κανάλι που πέρυσι ποντάρισε… και κέρδισε… από την παραγωγή μυθοπλασίας έκανε… στροφή ακολουθώντας άλλους στη στρατηγική… θα παραμείνει μυστήριο! Μάλλον όχι, δεν είναι τόσο μυστήριο, αν δεις τις προτάσεις ορισμένων χορηγών για «τοποθέτηση προϊόντων» και τον τιμοκατάλογό τους! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ο τιμοκατάλογος της Ιωάννας Τούνη για τις αναρτήσεις της στο ίνσταγκραμ προκάλεσε πολλά σχόλια. Και βγήκαν… για μία ακόμα φορά… να την φάνε. Κοίτα να δεις πού φτάσαμε…! Να υπερασπιστώ το δικαίωμα της ινφλουέσερ να «πουλά» –νόμιμα όπως φαίνεται- όσο θέλει τις υπηρεσίες της για την προβολή προϊόντων. Λες και είναι η μοναδική. Το «δάσος» δεν είναι ότι η κάθε Τούνη πουλά μέσω λογαριασμού της, αλλά ότι πολλοί στρέφονται εκεί για «επαγγελματικό προσανατολισμό». Αλλά αν αρχίσουμε τις κοινωνικές αναλύσεις θα το βαρύνουμε πολύ… και άσε… πάμε σε άλλα… πιο ψυχαγωγικά. Πάντως, η Τούνη ήταν από τους διαγωνιζόμενους του Just The 2 of Us που τραγούδησαν. Γιατί πολλοί… δεν τίμησαν ούτε το ρήμα… ούτε την τέχνη! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Και μιας και αναφέρθηκα στο show του ALPHA να πω ότι αν το έβλεπαν στο BBC… δεν θα το αναγνώριζαν. Αλλά από την άλλη, καιρό είχαμε οι τηλεθεατές να δούμε τόσο κέφι, χαρά, γέλιο και να ακούσουμε έξυπνες ατάκες. Μπορεί ο… αυθορμητισμός να είναι αρκετές φορές… αντιτηλεοπτικός, αλλά ορισμένες φορές τον έχουμε ανάγκη… πέρα από τα στημένα. Αρκεί να μην… ξεφεύγει… όπως πήγε να γίνει… κάνα δυο φορές. Σημείωση: το θάρρος με το θράσος διαφέρουν ελάχιστα. Το δύσκολο είναι να ξεχωρίζεις τα όριά του και να μην γίνεσαι… γραφικός για να κερδίσεις δημοσιότητα και… ακολούθους! Αξιοπρέπεια: μεγάλη λέξη! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Τη… μεγάλωσε τη Μενεγάκη η Ελεονώρα Μελέτη, αναφέροντας πότε αποφάσισε να μείνει ξανά έγκυος, αλλά η Ελένη το προσπέρασε… με ανωτερότητα… απλά διορθώνοντας! Σίγουρα δεν έγινε εσκεμμένα και ακόμα πιο σίγουρα δικαίωμα της κάθε γυναίκας…. αλλά και άνδρα… είναι πότε θα αποκτήσει παιδιά… αλλά και έως πότε θα κάνει. Πρέπει να λέμε τα αυτονόητα γιατί η σοσιαλοφαγία δεν έχει όρια. Και μάλιστα ορισμένες φορές κάποιοι… ανώνυμοι, όπως πιστεύουν, χρήστες σχολιάζουν με χειρότερο τρόπο αναρτήσεις και πράξεις άλλων… την ίδια ώρα που «υπερασπίζονται» τις πολιτικαλκορέκτες. Είπαμε: άλλο θάρρος, άλλο θράσος! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Περί θράσους λοιπόν το σημερινό κουίζ: ποια παρουσιάστρια έφτασε ψηλά… πολύ ψηλά… στο ρετιρέ σαν να λέμε… υποστηρίζοντας πως της γίνεται «πόλεμος» από στέλεχος του σταθμού επειδή… στηρίζει άλλο πρόσωπο… για τη θέση της; ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πού να ήξερε όμως, ότι στην πραγματικότητα ο… αντικαταστάτης στηρίζεται από το… ρετιρέ; ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ