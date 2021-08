ΝΤΙΝ Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα καλοκαιρινής ξεκούρασης στο τηλεοπτικό τοπίο καθώς από την επόμενη βδομάδα αρχίζουν οι επιστροφές… αυτών τουλάχιστον που έφυγαν. Βέβαια οι «επιστροφές» δεν θα είναι απαραίτητα στην ίδια συχνότητα από την οποία μας αποχαιρέτησαν. Τα έχουμε πει, μην τα ξαναλέμε: η νέα σεζόν φέρνει πολλές αλλαγές, με πολλά από τα πρόσωπα να μας καλωσορίσουν πλέον από τα καινούργια τηλεοπτικά «σπίτια» τους… είτε και σε άλλη ζώνη από αυτά που τα είχαμε συνηθίσει… είτε και σε άλλο «είδος». Τη νέα σεζόν θα γίνει… της αλλαγής! Κι όχι μόνο πριν από την έναρξή της, αλλά και κατά τη διάρκειά της… όταν θα κριθεί η «επιτυχία» πολλών επιλογών… και τα… φάλτσα στον προγραμματισμό…! Και δεν είναι ούτε… δυσοίωνη πρόβλεψη, αλλά ούτε και… ράδιο-αρβύλα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πολλή πάντως ράδιο-αρβύλα για τους «Ράδιο Αρβύλα». Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ο Αντώνης Κανάκης έχει δώσει τα χέρια με τον ΑΝΤ1, ενώ κάποιοι άλλοι… αποκλειστικάρουν (σόρι, κύριε Μπαμπινιώτη!) ότι έχει κλείσει με το ΟΡΕΝ, αναλαμβάνοντας μάλιστα «επιτελική θέση». Η αλήθεια είναι ότι ο «Mister Αρβύλα» δεν έχει κλείσει… προς το παρόν… καμία συμφωνία… και ιδιαίτερα για να αναλάβει διοικητική θέση. Παρά τα όσα εδώ και χρόνια γράφονται… χρεώνοντάς του… «τηλεοπτικές διοικητικές επιθυμίες» το σίγουρο είναι ότι το μόνο που –αποδεδειγμένα- τον ενδιαφέρει είναι να περνά με τους συνεργάτες του καλά… και οι τηλεθεατές καλύτερα! Κι αυτό θα γίνει, αφού είναι σίγουρο ότι «Ράδιο Αρβύλα» και «Βινύλιο» θα είναι και φέτος στον αέρα. Βέβαια με την… απαλλοτρίωση που συμβαίνει τους τελευταίους μήνες στον ψυχαγωγικό κυρίως τομέα του ΟΡΕΝ, με κόσμο να φεύγει… εκτιμώ ότι είναι δύσκολο να παραμείνει…! Τις επόμενες ημέρες πάντως θα οριστικοποιηθεί σε ποια συχνότητα θα… πατήσουν οι «Αρβύλες»… και ίσως κάποιοι… την πατήσουν… που προσπάθησαν… πάλι… να τους κόψουν και εκεί το δρόμο…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Στο… δρόμο είναι η ανακοίνωση για το Just The Two Of Us… με την οποία θα ανακοινώνεται ότι ο Νίκος Κοκλώνης θα καλωσορίσει πλέον κριτές, διαγωνιζόμενους και celebrities από τη συχνότητα του ALPHA! Σε λίγες ημέρες θα σταλούν, όπως επιβάλλεται, τα δοκιμαστικά στο BBC για να εγκρίνουν αν οι υποψήφιοι έχουν κατάλληλες φωνές για το show ή είναι… αλά Τρύφωνας, που θα μπορούμε να το λέμε και ως… τρίφωνο: αλλού είναι η νότα, αλλού η –κυριολεκτικά- εκτέλεσή της και άλλα ακούει ο –και πάλι κυριολεκτικά!- εκτελεστής της. Πάντως, να αναφέρω… και να τονίσω… ότι την καλλιτεχνική επιμέλεια στο στήσιμο των τραγουδιών θα έχει ο Φωκάς Ευαγγελινός. Και σε μία σκηνή που όμως μαθαίνω δεν έχει… ξαναματαγίνει στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο είναι λογικό να το αναμένουμε με ενδιαφέρον… ακόμα κι αν υπάρξουν πάλι αντίστοιχες… τριφωνίες! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με… φωνή έχει να κάνει το σημερινό κουίζ: σε ποιον τηλεοπτικό σταθμό ακούστηκαν έντονες… πολύ έντονες φωνές, όταν στέλεχος έμαθε ότι στενοί συνεργάτες του… και φίλοι… εξέφρασαν σε ανώτατο… υπερ-ανώτατο αξιωματούχο… την ανησυχία τους για κάποιες από τις επιλογές του; ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αλλά τι να κάνουν κι αυτοί; Προσπαθούν να σωθούν… όταν θα ανοίξει το «ταμείο» της τηλεθέασης… ώστε να συνεχίσουν να περνούν από το… ταμείο του σταθμού… ! ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ