Σε εφιάλτη έχει καταλήξει το καθημερινό ραβασάκι τηλεθέασης για πολλές εκπομπές και παρουσιαστές, καθώς γνωρίζουν πως από τη φετινή σεζόν, του σκληρού ανταγωνισμού, θα φανεί η πραγματική αξία τους στο τηλεοπτικό χρηματιστήριο. Το χειρότερο είναι πως εκτός από τους απέναντι υπάρχει κι ο εσωτερικός ανταγωνισμός με εκπομπές που αποδεικνύονται καλύτερες στη μάχη της τηλεθέασης! Ιδιαίτερα όταν εκπομπές σε ζώνες εκτός prime time συγκεντρώνουν περισσότερους τηλεθεατές από πιο ακριβά και… γκλαμουράτα προγράμματα της βραδινής ζώνης, η ανησυχία ορισμένων κορυφώνεται για την… τύχη τους!

Πάρτε για παράδειγμα τον «Τροχό της τύχης» που χθες παρακολούθησαν 829.813 τηλεθεατές, ενώ για το «Greece's Next Top Model» που παίζει στο «φιλέτο» του προγράμματός τους μπήκαν στη συχνότητα του STAR 482.700 άνθρωποι. Και μην πιστεύετε ότι αυτό συμβαίνει μόνο στο κανάλι της Κηφισιάς, γιατί και δίπλα, στο Μαρούσι βλέπουν αριθμούς τηλεθεατών και κλαίνε για τους αριθμούς κόστους. Για παράδειγμα θα αναφέρω ότι χθες το «Ρουκ Ζουκ» έφερε στον ΑΝΤ1 513.145 ανθρώπους ενώ το «Game of Chefs» παρακολούθησαν 223.451 τηλεθεατές. Δεν είναι τυχαίο που στο κανάλι του Αμαρουσίου ετοίμασαν και «Ρουκ Ζουκ Special» και την Κυριακή το βράδυ… έπαιξαν με τη Ζέτα Μακρυπούλια 709.310 τηλεθεατές. Ούτε είναι τυχαίο που στον ΑΝΤ1 αποφάσισαν να… παγώσουν τον «Εκατομμυριούχο» και να κρατήσουν πιο… οικονομική στρατηγική, έστω και αν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου… ψήνεται για το πότε θα ξεκινήσει!

Ακόμα και το «Κάτι ξαναψήνεται» φέρνει στον ΣΚΑΪ περισσότερους τηλεθεατές από τον «Big Brother», αφού το ριάλιτι μαγειρικής… έψησε χθες 357.462 ανθρώπους για να το παρακολουθήσουν, ενώ ο πολυέξοδος «Μεγάλος Αδερφός»… έκλεισε στη συχνότητα του σταθμού μόνο 230.429 τηλεθεατές! Και μην φανταστείτε ότι είναι το μόνο κακοστημένο ριάλιτι που χάνει στο παιχνίδι της τηλεθέασης από κάποιο τηλεπαιχνίδι, αφού το Deal συγκεντρώνει περισσότερους τηλεθεατές στον ALPHA από το Bachellor, ενώ και κάθε Κυριακή βράδυ ο Χρήστος Φερεντίνος συγκεντρώνει περισσότερο κόσμο για την «Τέλεια απόδραση»! Αναμενόμενο λοιπόν που στα κανάλια έχει πέσει πολύ ανησυχία για τα… παρατράγουδα στα κόστη!

Πολλά τραγούδια… ελπίζουμε… να πουν οι καλεσμένοι στο Just The Two Of Us αυτής της βδομάδας. Το Σάββατο λοιπόν ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί στη σκηνή τον Δήμο Αναστασιάδη και ναι… θα το πω…. τον Σταμάτη Γονίδη! Δεν πιστεύω ότι θα τραγουδήσουν και μαζί… αλλά ποτέ δεν ξέρεις… αφού όλα μπορεί να τα περιμένεις σε αυτό το show! Κι όπως καταλαβαίνετε, πάλι θα το… ξημερώσουμε!

Σχεδόν… αξημέρωτα έγινε η συνάντηση στελέχους τηλεοπτικού σταθμού με γνωστό πρόσωπο που θέλουν να πείσουν να μπει… σε πρόγραμμά τους! Δεν είναι εύκολο το σημερινό κουιζάκι και μην πάει το μυαλό σας σε… εύκολες λύσεις… και προγράμματα!

Πάλι καλά που δεν… μεταμφιέστηκαν για να συναντηθούν…!