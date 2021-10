ΝΤΙΝ Την τιμητική της είχε αυτές τις ημέρες η ενημέρωση, λόγω των έκτακτων καιρικών φαινομένων. Η κακοκαιρία «Μπάλος» που έπληξε όλη σχεδόν τη χώρα ανέβασε τις τηλεθεάσεις στις ενημερωτικές εκπομπές, με αποτέλεσμα κάποιες ψυχαγωγικές να θελήσουν να μπουν στα… χωράφια και να γελά κάθε… μουσκεμένος. Το θέμα είναι να γνωρίζεις μέχρι πού μπορούν να φτάσουν… οι γαλότσες σου για να μην τα κάνεις… μούσκεμα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Μούσκεμα φαίνεται πως τα έχουν κάνει στην πρωινή εκπομπή του STAR. Το Breakfast @ Star χάνει μέρα με τη μέρα τηλεθεατές με αποτέλεσμα να σημειώνει απογοητευτικά νούμερα τηλεθέασης. Όταν μάλιστα στο κανάλι της Κηφισιάς, εδώ και χρόνια υποστηρίζουν πως στόχος τους είναι οι τηλεθεατές ηλικίας 18-54 ετών, τα ποσοστά μεγάλου μέρους αυτού του κοινού και συγκεκριμένα στις ηλικίες 18-24 ετών χθες ήταν… 0! Ουδείς δηλαδή από αυτό το ηλικιακό κοινό, που θεωρείται «εμπορικό» δεν κάθισε στο… πρωινό τραπέζι τους να «φάνε» το breakfast… αλλά έφυγαν fast!!! Βέβαια… προς το παρόν… η διοίκηση του σταθμού εμφανίζεται ψύχραιμη, ενώ για να είμαστε και δίκαιοι, περισσότερο η Ελίνα Παπίλα αλλά και ο Γιώργος Καρτελιάς… το παλεύουν…! Όταν όμως, έχουν αποκλειστικά από προγράμματα του σταθμού, όπως για το GNTM, αλλά οι τηλεθεατές πάνε αλλού για να παρακολουθήσουν τα σχόλια για το ριάλιτι μόδας… κάτι θα έπρεπε να τους πει για τη… στάση που πρέπει να κρατήσουν! Το «πολύ το Κύριε Ελέησον»… είναι βαρετό… και διώχνει! Ο τηλεθεατής… φαίνεται… πως έχει πλέον κρίση! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Απέναντι από την κριτική επιτροπή του Just The 2 Of Us θα βρεθεί αύριο η Κατερίνα Καινούργιου. Είναι γνωστό ότι η παρουσιάστρια θα βρεθεί στο βραδινό show του ALPHA αλλά χωρίς κανείς να γνωρίζει τι πρόκειται να κάνει. Πάρτε λοιπόν σποϊλεράκια για να ξέρετε! Ο ρόλος της λοιπόν θα είναι διπλός. Κατ΄ αρχάς… θα τραγουδήσει με τον Νίκο Κοκλώνη. Ναι, θα το ακούσουμε κι αυτό… και σας προειδοποιώ για να μην σας έρθει… ξαφνικό! Και δεν θα… εκτελέσουν ό,τι κι ό,τι, αλλά ένα πολύ γνωστό τραγούδι με σκοπό να στείλουν μήνυμα για… τόσα που λένε για τις φωνητικές τους ικανότητες! Επίσης, η Κατερίνα θα είναι στον εξώστη για να μεταφέρει όσα γίνονται στα social media αλλά και να συζητά με τα διαγωνιζόμενα ζευγάρια για τη βαθμολογία που θα έχουν πάρει από την επιτροπή. Ναι, καλά το καταλάβατε, ότι η Κατερίνα Καινούργιου θα είναι στη θέση της Κατερίνας Στικούδη που είναι ήδη στο μαιευτήριο και αναμένεται να γεννήσει. Άντε, με το καλό… και με έναν πόνο…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Θα συνεχίσω να δίνω… πόνο και spoiler για το αυριανό J2Us. Εκτός λοιπόν από το ντουέτο με την Κατερίνα ο Κοκλώνης θα στείλει τραγουδιστά ένα ακόμα μήνυμα… σε πολύ γνωστό παρουσιαστή που… άνοιξε πόλεμο… πενταγράμμου μαζί του! Είναι… προσωπική υπόθεση… και θα φανεί τι… θέλει ο καθένας! Αυτά… και δεν σποϊλάρω περισσότερα για να μην χαλάσουμε το πάρτι με πολλές εκπλήξεις που στήνουν για αύριο βράδυ! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Το στήνουν με μυστικότητα… και προς το παρόν… το βάζω σε κουίζ: ποιο πρόγραμμα έχει μπει σε τραπέζι τηλεοπτικού σταθμού για να επιστρέψει στο τηλεοπτικό τοπίο; Αυτές τις μέρες λοιπόν μελετούν το κόστος του γιατί… τηλεθεατικά δεν ελπίζουν και πολλά! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Αλλά όπως είναι γνωστό οι «πνιγμένοι»… από όπου βρουν πιάνονται…! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ