ΝΤΙΝ Δεν φτάνει η κόντρα για την τηλεθέαση έχουμε και τις κόντρες μεταξύ τηλεοπτικών προσώπων. Και μην πείτε πως «φταίνε αυτοί που τους ρωτούν» γιατί υπάρχει ευγενικός και έξυπνος τρόπος να απαντήσεις… χωρίς να συντηρήσεις τα «σου ‘πα, μου πες»! Έλα όμως, που κάποιοι αποζητούν την προβολή και το «να παίζει» το όνομά τους… αρκεί να παίζει! Βαρετά και παλαιομοδίτικα παιχνίδια! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Το παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την ομάδα της Ισπανίας έφερε τηλεθεατές στο ΟΡΕΝ. Το πρώτο ημίχρονο του ποδοσφαιρικού αγώνα σημείωσε 12,9% μέσο όρο στο γενικό σύνολο και 11,4% στο δυναμικό κοινό, ενώ το δεύτερο ημίχρονο 20,1% και 18,5%, αντίστοιχα, βάζοντας γκολ στην τηλεθέαση. Μακάρι να κατάφερναν και άλλα προγράμματα του σταθμού της Παιανίας να βάλουν κάνα… γκολάκι πριν αδειάσουν εντελώς οι κερκίδες του γηπέδου τους. Ιδιαίτερα αυτός ο νέος… παίκτης τους, το Glam Wars, βάζει τόσα… αυτογκόλ που δύσκολα το βλέπω να βγάζει τη χρονιά! Εντάξει, δεν θα λείψει και σε πολλούς, αφού οι τηλεθεατές που το παρακολουθούν χωράνε και σε ένα… καναπεδάκι! Και άνετα καθισμένοι, χωρίς να… στριμωχτούν! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Το… στρίμωξαν το πρόγραμμα στον ΑΝΤ1 για να υποδεχτούν τους «Ράδιο Αρβύλες» και όχι απλά τους βγήκε σε καλό, αλλά η θεσσαλονικιώτικη παρέα ανέβασε ακόμα και τις επιδόσεις του Game of Chefs. Το οποίο ριάλιτι μαγειρικής θα ολοκληρωθεί σε λιγότερα επεισόδια από τον αρχικό προγραμματισμό… και ας μην το παραδέχονται στο κανάλι του Αμαρουσίου. Το μαγείρεψαν έτσι ώστε να ρίξει τίτλους τέλους και να ανοίξει η Φάρμα νωρίτερα. Πάντως, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν μου πει κάποιος ότι ανάμεσα στους όρους του Αντώνη Κανάκη για να επιστρέψει στον ΑΝΤ1 ήταν να πάρουν τον Παναγιώτη Ψωμιάδη στο ριάλιτι τους. Βούτυρο στο ψωμί τους, ο Ψωμιάδης και αναμένεται να έχει την τιμητική του στη σατιρική εκπομπή! Με τόσο υλικό που θα τους δίνει θα κάνουν… χρυσές δουλειές και βίντεο! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με… χρυσό το σημερινό κουίζ και αφορά πρόσωπα που κάνουν είσοδο στο Just the 2 of Us. Καινούργιο ζευγάρι από αύριο στο show του ALPHA που θα βάλει… φωτιά στα σόσιαλ μίντια… κι όχι μόνο, αφού κι οι δύο είναι χρυσοί… ο καθένας με το δικό του τρόπο.! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Υπομονή και αύριο το βράδυ θα μάθετε… για να μην χαλάσω την τεράστια έκπληξη… εις διπλούν! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ